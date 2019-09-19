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18 Eylül 2019, Çarşamba
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İşte Galatasaray'ın grubunda puan durumu!

Avrupa'nın 1 numaralı futbol organizasyon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde perde dün oynanan mücadelelerle başladı. Temsilcimiz Galatasaray'ın bulunduğu A Grubu'nda ise ilk maçlar bugün oynandı. İlk mücadelelerin ardından karşılaşmadan 1 puanla ayrılan Sarı-Kırmızılılar, ilk haftayı grubun favorilerin biri olan Real Madrid'in önünde tamamladı. İşte A grubunda puan durumu...

19 Eylül 2019 Perşembe 00:00 Güncelleme: 19.09.2019 00:00
İşte Galatasaray'ın grubunda puan durumu!

Temsilcimiz Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk hafta mücadelesinde Belçika'nın önde gelen kulüplerinden Club Brugge ile karşı karşıya geldi.

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İşte Galatasaray'ın grubunda puan durumu!

Karşılıklı ataklar şeklinde geçen mücadele başladığı sonuçla 0-0 berabere tamamlandı.

İşte Galatasaray'ın grubunda puan durumu!

Mücadeledeki en net pozisyon 31. dakikada temsilcimizden geldi.

İşte Galatasaray'ın grubunda puan durumu!

Sarı-Kırmızılılar'ın Hollandalı yıldızı Ryan Babel, mücadelenin 31. dakikasında savunmanın yaptığı pas hatasında topla buluştu. Sol çaprazdan ceza sahasına girerek sert bir şut çeken Babel kaleci Mignolet'e takıldı.

İşte Galatasaray'ın grubunda puan durumu!

Karşılaşma 0-0 beraberlikle sonuçlanırken puanlarda paylaşılmış oldu.

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