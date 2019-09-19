İşte Galatasaray'ın grubunda puan durumu!

Avrupa'nın 1 numaralı futbol organizasyon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde perde dün oynanan mücadelelerle başladı. Temsilcimiz Galatasaray'ın bulunduğu A Grubu'nda ise ilk maçlar bugün oynandı. İlk mücadelelerin ardından karşılaşmadan 1 puanla ayrılan Sarı-Kırmızılılar, ilk haftayı grubun favorilerin biri olan Real Madrid'in önünde tamamladı. İşte A grubunda puan durumu...
19 Eylül 2019 Perşembe 00:00
Güncelleme: 19.09.2019 00:00
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Temsilcimiz Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk hafta mücadelesinde Belçika'nın önde gelen kulüplerinden Club Brugge ile karşı karşıya geldi.
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Karşılıklı ataklar şeklinde geçen mücadele başladığı sonuçla 0-0 berabere tamamlandı.
Mücadeledeki en net pozisyon 31. dakikada temsilcimizden geldi.
Sarı-Kırmızılılar'ın Hollandalı yıldızı Ryan Babel, mücadelenin 31. dakikasında savunmanın yaptığı pas hatasında topla buluştu. Sol çaprazdan ceza sahasına girerek sert bir şut çeken Babel kaleci Mignolet'e takıldı.
Karşılaşma 0-0 beraberlikle sonuçlanırken puanlarda paylaşılmış oldu.