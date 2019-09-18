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Club Brugge - Galatasaray maçından kareler
Şampiyonlar Ligi temsilcimiz Galatasaray A Grubu mücadelesinde Belçika'nın başarılı kulüplerinden Club Brugge ile karşı karşıya geldi. Jan Breydel Stadyumu'nda oynanan müsabakayı Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Slavko Vincic düdük çaldı. Karşılıklı ataklar şeklinde başlayan mücadele 0-0 golsüz beraberlikle sona erdi. Sarı Kırmızılı ekipte yaptıklarıyla taraftarın tepkisini çeken Senegalli forvet, Club Brugge-Galatasaray maçına da damga vurdu. İşte maçtan kareler...
18 Eylül 2019 Çarşamba 22:16 Güncelleme: 18.09.2019 22:27
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