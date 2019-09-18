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18 Eylül 2019, Çarşamba
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Club Brugge - Galatasaray maçından kareler

Şampiyonlar Ligi temsilcimiz Galatasaray A Grubu mücadelesinde Belçika'nın başarılı kulüplerinden Club Brugge ile karşı karşıya geldi. Jan Breydel Stadyumu'nda oynanan müsabakayı Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Slavko Vincic düdük çaldı. Karşılıklı ataklar şeklinde başlayan mücadele 0-0 golsüz beraberlikle sona erdi. Sarı Kırmızılı ekipte yaptıklarıyla taraftarın tepkisini çeken Senegalli forvet, Club Brugge-Galatasaray maçına da damga vurdu. İşte maçtan kareler...
18 Eylül 2019 Çarşamba 22:16 Güncelleme: 18.09.2019 22:27
Club Brugge - Galatasaray maçından kareler

Galatasaray Şampiyonlar Ligi macerasına Belçika'da başladı.


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Club Brugge - Galatasaray maçından kareler

Sarı Kırmızılı ekip, A Grubu ilk maçında Club Brugge ile 0-0 berabere kaldı.


Club Brugge - Galatasaray maçından kareler

Transferin son gününde Brugge'a transfer olan Diagne, 73. dakikada oyuna girdi.

Club Brugge - Galatasaray maçından kareler

Maçın 88. dakikasında Club Brugge futbolcuları, Marcao'nun elle oynama gerekçesiyle penaltı itirazında bulundu.

Club Brugge - Galatasaray maçından kareler
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