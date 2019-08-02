Falcao'dan Galatasaraylıları heyecanlandıran hareket! - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
02 Ağustos 2019, Cuma
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Falcao'dan Galatasaraylıları heyecanlandıran hareket!

Falcao'dan Galatasaraylıları heyecanlandıran hareket!

'ın uzun süredir ilgilendiği dünya yıldızı futbolcu , instagram hesabından sarı-kırmızılıların yıldız kalecisi 'yı takip etti.

'ın transfer gündeminin bir numaralı ismi 'nun her hareketi merakla takip ediliyor. Dünya yıldızı futbolcudan Galatasaraylıları heyecanlandıran bir hareket geldi. Falcao, instagram hesabından sarı-kırmızılıların yıldız kalecisi 'yı takibe aldı.

  1. 02.08.2019
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