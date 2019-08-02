Falcao'dan Galatasaraylıları heyecanlandıran hareket!
Galatasaray'ın uzun süredir ilgilendiği dünya yıldızı futbolcu Radamel Falcao, instagram hesabından sarı-kırmızılıların yıldız kalecisi Fernando Muslera'yı takip etti.
Galatasaray'ın transfer gündeminin bir numaralı ismi Radamel Falcao'nun her hareketi merakla takip ediliyor. Dünya yıldızı futbolcudan Galatasaraylıları heyecanlandıran bir hareket geldi. Falcao, instagram hesabından sarı-kırmızılıların yıldız kalecisi Fernando Muslera'yı takibe aldı.
- 02.08.2019
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Fenerbahçe yılın transfer bombasını patlatmaya hazırlanıyor!
Toplam 2
Yorum
osman demirci Ersun Yanal maç sonu demeç vermeyi bilmiyor..Max Krause iyi özetledi..üç beş kelime ile .
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Fenerbahçe yılın transfer bombasını patlatmaya hazırlanıyor!
Toplam 2
Yorum
FB.li 32 yaşında ününü elemis adam. Yazıklar olsun
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‘İyi ki doğdun Hasan hoca’
Toplam 1
Yorum
ahmet karaoglanogullarıdan iyiki doğdun hasan sas hocam.
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