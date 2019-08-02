Falcao'dan Galatasaraylıları heyecanlandıran hareket!

Galatasaray'ın transfer gündeminin bir numaralı ismi Radamel Falcao'nun her hareketi merakla takip ediliyor. Dünya yıldızı futbolcudan Galatasaraylıları heyecanlandıran bir hareket geldi. Falcao, instagram hesabından sarı-kırmızılıların yıldız kalecisi Fernando Muslera'yı takibe aldı.