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Haberler Dünya Kupası Güney Afrika-Kanada maçı CANLI İZLE | 2026 Dünya Kupası CANLI MAÇ

Güney Afrika-Kanada maçı CANLI İZLE | 2026 Dünya Kupası CANLI MAÇ

2026 FIFA Dünya Kupası'nda tarihi anlar başlıyor! Grup aşamalarının tamamlanmasının ardından gözler eleme turlarına çevrildi. Turnuvanın son 32 turundaki açılış mücadelesinde ortak ev sahiplerinden Kanada ile Afrika'nın güçlü temsilcisi Güney Afrika karşı karşıya geliyor. Kaliforniya'daki ünlü SoFi Stadyumu'nda (Los Angeles Stadyumu) oynanan bu dev randevuyu kaçırmak istemeyen milyonlarca futbolsever ekran başına kilitlendi. Güney Afrika - Kanada maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

Dünya Kupası Haberleri Giriş Tarihi: 28 Haziran 2026 21:49
Güney Afrika-Kanada maçı CANLI İZLE | 2026 Dünya Kupası CANLI MAÇ

Futbol dünyasının en büyük sahnesi olan 2026 FIFA Dünya Kupası'nda grup aşamaları geride kaldı ve hata yapma lüksünün olmadığı eleme turları resmen başlıyor! Turnuvanın genişletilmiş 48 takımlı yeni formatında oynanan ilk Son 32 Turu maçında, Kuzey Amerika temsilcisi ve turnuvanın ortak ev sahiplerinden Kanada, Afrika kıtasının yükselen değeri Güney Afrika ile kozlarını paylaşıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletindeki büyüleyici SoFi Stadyumu'nda (Los Angeles Stadyumu) gerçekleşen bu mücadele, her iki ülke için de tarihi bir öneme sahip. Çünkü iki takım da futbol tarihlerinde ilk kez bu aşamaya yükselme başarısı gösterdi. Güney Afrika - Kanada maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

İŞTE MAÇIN 11'LERİ

Güney Afrika: Williams, Mudau, Okon, Mbokazi, Modiba, Mokoena, Sithole, Maseko, Mofokeng, Appollis, Makgopa.

Kanada: Crepeau, Johnston, Cornelius, Bombito, Laryea, Eustaquio, Millor, Saliba, Buchanan, Oluwaseyi, Jonathan David.

GÜNEY AFRİKA - KANADA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunun perdesini açan Güney Afrika - Kanada maçı, bugün (28 Haziran 2026 Pazar) oynanıyor. Kaliforniya'da yerel saatle 12.00'de başlayan bu kritik karşılaşma, Türkiye saati ile (TSİ) 22.00'de ekranlara geliyor.

DÜNYA KUPASI SON 32 MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Kuzey Amerika, Meksika ve Kanada ortaklığında düzenlenen 2026 Dünya Kupası'nın tüm heyecanı resmi yayıncı TRT güvencesiyle evlerinize konuk oluyor. Güney Afrika - Kanada son 32 turu müsabakası, Türkiye'de şifresiz, ücretsiz ve HD kalitesinde canlı olarak TRT 1 ekranlarından yayınlanıyor.

Karşılaşmayı internet üzerinden veya akıllı televizyonunuzdan dijital platformlar aracılığıyla kesintisiz, donmadan seyretmek istiyorsanız aşağıdaki resmi TRT izle bağlantısını güvenle kullanabilirsiniz:

TAKIMLARIN SON DURUMU VE FİNAL YOLU

Turnuvanın ev sahiplerinden biri olan Kanada, B Grubu'nda zorlu rakiplerle mücadele etti. İsviçre'nin ardından grubunu ikinci sırada tamamlayan Kuzey Amerika ekibi, grup aşamasında Bosna-Hersek ile berabere kalırken, Katar'ı 6-0 gibi net bir skorla geçti, son maçta ise İsviçre'ye 2-1 mağlup oldu.

A Grubu'nda turnuvanın bir diğer ev sahibi Meksika ile aynı grupta yer alan "Bafana Bafana", ilk maçta Meksika'ya 2-0 kaybetmesine rağmen Çekya ile 1-1 berabere kaldı ve son maçta Güney Kore'yi 1-0 mağlup ederek büyük bir sürprize imza attı. Grubunu Meksika'nın ardından ikinci sırada bitirerek tarihi bir başarı yakalayan Güney Afrika, takım ruhuyla dikkat çekiyor.

BİR SONRAKİ TUR (SON 16)

Bu akşam SoFi Stadyumu'nda oynanan maçı kazanan taraf, adını son 16 turuna yazdıracak ve 4 Temmuz'da Houston'da oynanacak maçta Fas - Hollanda eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

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