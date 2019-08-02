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Galatasaray'dan sürpriz transfer! Juventus ile anlaşıldı
Galatasaray transfer haberlerinde son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor... Galatasaray'ın transfer gündemindeki Radamel Falcao'nun hafta sonuna kadar sarı kırmızılı takıma imza atacağı iddia edilirken, Mbaye Diagne yeni takımı belli oldu. Orta sahasını güçlendirmek isteyen Galatasaray'ın gündeminde Serie A'dan iki yıldız futbolcu var. İşte son dakika Galatasaray transfer haberleri...
2 Ağustos 2019 Cuma 11:46
Güncelleme: 02.08.2019 12:26
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Galatasaray taraftarı heyecanla Falcao'yu beklerken Kolombiyalı yıldızın ülkesinde de gündemin en önemli maddesi bu transfer.
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Kolombiya basını, "İstanbul'da bir kaplan" başlığı ile yıldız futbolcunun hafta sonuna kadar sarı-kırmızılı takıma imza atacağını iddia etti.
Gazete İstanbul cehenneminin Falcao'yu beklediğini belirtirken daha önce Süper Lig'de forma giyen Kolombiyalı oyuncular hatırlatıldı.
Uzun yıllar sarı-kırmızılı takımın kalesini koruyan Mondragon ilk sırada yer aldı.
Bilindiği gibi sarı-kırmızılı taraftarların, özellikle Avrupa arenasında sahasında oluşturduğu atmosfer ve rakip takımlar için kurduğu baskı tüm dünyada 'cehennem' olarak nitelendiriliyor.