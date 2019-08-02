Galatasaray'dan sürpriz transfer! Juventus ile anlaşıldı

Galatasaray transfer haberlerinde son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor... Galatasaray'ın transfer gündemindeki Radamel Falcao'nun hafta sonuna kadar sarı kırmızılı takıma imza atacağı iddia edilirken, Mbaye Diagne yeni takımı belli oldu. Orta sahasını güçlendirmek isteyen Galatasaray'ın gündeminde Serie A'dan iki yıldız futbolcu var. İşte son dakika Galatasaray transfer haberleri...