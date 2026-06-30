RAMS Başakşehir'in hazırlık maçları programı belli oldu

RAMS Başakşehir'in yeni sezon hazırlıkları kapsamında oynayacağı hazırlık maçları programı belli oldu. Turuncu-lacivertli ekip, ilk hazırlık karşılaşmasında 2 Temmuz'da Özbekistan temsilcisi Navbahor Namangan ile Başakşehir'deki kulüp tesislerinde saat 16.00'da karşı karşıya gelecek. Başakşehir, diğer maçları kamp yapacağı Avusturya'da oynayacak.
Turuncu-lacivertlilerin hazırlık maçları ve programı şu şekilde:
2 TEMMUZ 16.00 BAŞAKŞEHİR - NAVBAHAR NAMANGAN 6 TEMMUZ 18.00 BAŞAKŞEHİR - CRACOVİA 10 TEMMUZ 16.00 BAŞAKŞEHİR - RİED 15 TEMMUZ 19.30 BAŞAKŞEHİR - SALZBURG 16 TEMMUZ 15.00 BAŞAKŞEHİR - PUSKAS
16.00 BAŞAKŞEHİR - NAVBAHAR NAMANGAN
6 TEMMUZ
18.00 BAŞAKŞEHİR - CRACOVİA
10 TEMMUZ
16.00 BAŞAKŞEHİR - RİED
15 TEMMUZ
19.30 BAŞAKŞEHİR - SALZBURG
16 TEMMUZ
15.00 BAŞAKŞEHİR - PUSKAS