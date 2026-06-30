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Haberler Başakşehir RAMS Başakşehir'in hazırlık maçları programı belli oldu

RAMS Başakşehir'in hazırlık maçları programı belli oldu

RAMS Başakşehir, yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken hazırlık maçlarının programı da netleşti. İşte detaylar...

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 30 Haziran 2026 15:34
RAMS Başakşehir'in hazırlık maçları programı belli oldu

RAMS Başakşehir'in yeni sezon hazırlıkları kapsamında oynayacağı hazırlık maçları programı belli oldu. Turuncu-lacivertli ekip, ilk hazırlık karşılaşmasında 2 Temmuz'da Özbekistan temsilcisi Navbahor Namangan ile Başakşehir'deki kulüp tesislerinde saat 16.00'da karşı karşıya gelecek. Başakşehir, diğer maçları kamp yapacağı Avusturya'da oynayacak.

Turuncu-lacivertlilerin hazırlık maçları ve programı şu şekilde:

2 TEMMUZ

16.00 BAŞAKŞEHİR - NAVBAHAR NAMANGAN

6 TEMMUZ

18.00 BAŞAKŞEHİR - CRACOVİA

10 TEMMUZ

16.00 BAŞAKŞEHİR - RİED

15 TEMMUZ

19.30 BAŞAKŞEHİR - SALZBURG

16 TEMMUZ

15.00 BAŞAKŞEHİR - PUSKAS

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