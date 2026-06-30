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Haberler Alanyaspor Corendon Alanyaspor'da 4 isimle yollar ayrıldı

Corendon Alanyaspor'da 4 isimle yollar ayrıldı

Corendon Alanyaspor'da dört futbolcuyla yollar ayrıldı. Sözleşmeleri sona eren Ertuğrul Taşkıran, Nicolas Janvier, Baran Moğultay ve Steve Mounie turuncu-yeşilli kulübe veda etti.

Alanyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Haziran 2026 16:53 Güncelleme Tarihi: 30 Haziran 2026 16:56
Corendon Alanyaspor'da 4 isimle yollar ayrıldı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, Sözleşmeleri sona eren Ertuğrul Taşkıran, Nicolas Janvier, Baran Moğultay ve Steve Mounie ile yolların ayrıldığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Sözleşmeleri sona eren futbolcularımız Nicolas Janvier, Ertuğrul Taşkıran, Baran Moğultay ve Steve Mounie'ye formamız altında gösterdikleri özveri ve emekler için teşekkür eder, gelecek kariyerlerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Corendon Alanyaspor formasıyla Ertuğrul Taşkıran 89 resmi maçta görev yaparken, Nicolas Janvier 107 resmi karşılaşmada forma giyip 8 gol kaydetti. Baran Moğultay ise 9 maçta forma giyerken, Steve Mounie 25 karşılaşmada forma giydi ve 9 gol katkısında bulundu.

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