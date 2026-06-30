Kırkpınar'ın altın kemeri 29 yıldır daimi sahibini bekliyor

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin en önemli simgelerinden biri olan altın kemer, 29 yıldır hiçbir başpehlivanın daimi mülkiyetine geçemedi. Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu tarafından Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Talimatı'nda bu yıl yapılan değişiklikle altın kemerin belediye kasasına dönmeme ihtimali doğdu.

Yapılan değişikliğe göre 3 yıl art arda başpehlivanlık kazananların yanı sıra "farklı dönemlerde 5 kez birincilik alan başpehlivanlar" da altın kemerin daimi sahibi olacak.

Bu yıl 3 yıl art arda seri tamamlama yılı olmasa da Kırkpınar'da 4 birinciliği bulunan tecrübeli başpehlivanlar Ali Gürbüz ve Recep Kara başpehlivan olmaları halinde altın kemeri çıkarmamak üzere takabilir.

ALTIN KEMER UYGULAMASI

Edirne Belediyesi tarafından 1960 yılında resmi olarak uygulanmaya başlanan sistemde, başpehlivan olan güreşçiye altın kemer bir yıllığına emanet ediliyor. Başpehlivan, kemeri bir yıl boyunca taşıdıktan sonra bir sonraki Kırkpınar öncesinde iade ediyor.

Ancak bir pehlivanın altın kemerin daimi sahibi olabilmesi için başpehlivanlığı üç yıl üst üste kazanması gerekiyordu. Bu yıl talimatta yapılan değişiklikle, "farklı dönemlerde 5 kez birincilik alan başpehlivanlar da altın kemerin daimi sahibi olabilir" maddesi eklendi.

Deri bölümleri ve aparatlarıyla yaklaşık 1,5 kilogram ağırlığında olan, 22 ayar 480 gram altından imal edilen kemeri ilk kuşanan isim 1960 yılında İbrahim Karabacak oldu.

Altın kemerin daimi sahibi olmayı başaran pehlivanlar arasında ise Ordulu Mustafa Bük (1966, 1967, 1968), Karamürselli Aydın Demir (1976, 1977, 1978), Denizlili Hüseyin Çokal (1982, 1983, 1984) yer aldı.

Karamürselli Ahmet Taşçı ise bu başarıyı iki kez gerçekleştirerek Türk güreş tarihine geçti. Taşçı, 1990-1991-1992 ve 1995-1996-1997 yıllarında üst üste üçer kez başpehlivan olarak altın kemeri iki kez mülkiyetine geçiren tek isim oldu.

1997 yılından sonra ise hiçbir başpehlivan altın kemerin devamlı sahibi olma şartlarını tamamlayamadı. Böylece altın kemer, her yıl organizasyon sonunda yeniden belediyenin kasasına döndü.

SERİYE YAKLAŞANLAR SON ADIMDA TAKILDI

Son 29 yılda altın kemere en çok yaklaşan isimlerden biri Recep Kara oldu. 2007 ve 2008 yıllarında başpehlivan olan Kara, üçüncü şampiyonluk için çıktığı 2009 Kırkpınar'ında Mehmet Yeşil Yeşil'e mağlup olarak ebedi sahiplik fırsatını kaçırdı.

2009 ve 2010 yıllarının başpehlivanı Mehmet Yeşil Yeşil de 2011 yılında seriyi tamamlamak için er meydanına çıktı. Ancak ikinci turda Fatih Atlı'ya yenilen Yeşil Yeşil, altın kemeri sürekli olarak alma fırsatını değerlendiremedi.

ALİ GÜRBÜZ'ÜN KEMERİ DOPİNG NEDENİYLE GERİ DÖNDÜ

Altın kemerin daimi sahibi olmaya en çok yaklaşan isimlerden biri de Ali Gürbüz oldu. 2011 ve 2012 yıllarında Recep Kara'yı, 2013 yılında ise İsmail Balaban'ı yenerek üst üste üç kez başpehlivan olan Gürbüz, normal şartlarda altın kemerin sürekli sahibi olmaya hak kazandı. Ancak 2013 yılındaki doping testi sonucunun pozitif çıkması nedeniyle başpehlivanlık unvanı geri alındı ve kemer iade edildi.

Gürbüz, yıllar sonra yeniden aynı hedefe yaklaşsa da bu kez pandemi engeline takıldı. 2019 yılında başpehlivan olan ve 2021'de yeniden zirveye çıkan Gürbüz, 2022 yılında üçüncü halkayı tamamlamak isterken ikinci turda Mehmet Yeşil Yeşil'e yenildi ve altın kemer hayalini bir kez daha erteledi.

YUSUF CAN ZEYBEK DE TAMAMLAYAMADI

Altın kemerin son yıllardaki en güçlü adayı ise "Kurt bakışlı başpehlivan" olarak tanınan Yusuf Can Zeybek'ti. 2023 ve 2024 yıllarında üst üste başpehlivan olan Zeybek, geçen yıl seriyi tamamlama ve altın kemerin ebedi sahibi olma fırsatı yakaladı. Ancak çeyrek finalde Ali İhsan Batmaz'a elenince bu hedef gerçekleşmedi.

Bu yıl üst üste üçüncü şampiyonlukla kemerin alınabileceği bir seri tamamlama yılı değil. Ancak dörder birinciliği bulunan Ali Gürbüz ve Recep Kara, yeni talimat gereği başpehlivan olmaları halinde altın kemerin daimi sahibi olabilecek.

GÜREŞ CAMİASINDA "AHLI KEMER" OLARAK ANILIYOR

Altın kemerin son ebedi sahibi olan Ahmet Taşçı'nın adı, güreş çevrelerinde yıllardır kemerle birlikte anılıyor. Taşçı, 2001 yılında altın kemerin üçüncü kez daimi sahibi olmak için finalde Vedat Ergin ile karşı karşıya gelmiş, hakem kararlarına tepki göstererek müsabakayı bırakmış ve rakibinin elini kaldırarak galibiyeti ilan etmişti.

Bu olayın ardından güreş camiasında "O kemerde Ahmet Taşçı'nın ahı var, kimse alamaz" söylemi yaygınlaştı. Aradan geçen yıllarda hiçbir başpehlivanın altın kemerin daimi sahibi olamaması bu inanışı daha da güçlendirdi. Böylece altın kemer, yağlı güreş dünyasında zamanla "ahlı kemer" olarak anılmaya başlandı.

Yağlı güreşin efsane isimlerinden Ahmet Taşçı ise geçen yıl yaptığı açıklamada, güreşseverlerin "ahlı kemer" olarak nitelendirdiği kemer için Yusuf Can Zeybek'e helallik verdiğini ifade etmişti.