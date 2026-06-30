Paraguay Devlet Başkanı'ndan ulusal tatil ilanı!

Peña, ulusal tatil ilanına ilişkin kararnameyi imzaladığı anlara ait görüntüleri sosyal medya üzerinden paylaştı. Açıklamasında milli takıma teşekkür eden Paraguay lideri, futbolcuların ülkeye büyük bir gurur ve sevinç yaşattığını, milyonlarca Paraguaylıyı aynı bayrak altında bir araya getirdiğini ifade etti. Yayımlanan kararnamede ise Almanya karşısında alınan galibiyetin yalnızca sportif bir başarı olmadığı, aynı zamanda ulusal birlik ve dayanışmayı güçlendiren tarihi bir gelişme olduğu vurgulandı. Bu nedenle, vatandaşların bu önemli başarıyı birlikte kutlayabilmesi amacıyla 30 Haziran'ın resmi tatil ilan edildiği belirtildi.

FIFA 2026 Dünya Kupası son 32 turunda Almanya'yı normal süresi 1-1 biten karşılaşmada penaltılarda 4-3 mağlup eden Paraguay, adını son 16 takım arasına yazdırdı.