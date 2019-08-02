Monaco'da başkan yardımcısı Oleg Petrov, Galatasaray'a transferi gündemde olan Kolombiyalı futbolcu Radamel Falcao hakkında flaş açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...
(fotomac.com.tr / Dış Haberler)
2 Ağustos 2019 Cuma 16:05
Güncelleme: 02.08.2019 16:22
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Fransa Ligue 1 takımlarından Monaco'nun başkan yardımcısı Oleg Petrov, AFP'ye verdiği röportajda önemli açıklamalarda bulundu.
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Petrov, Galatasaray'a transferi gündemde olan Kolombiyalı golcü Radamel Falcao hakkında önemli sözler sarf etti.
Sarı-kırmızılı takımın golcü oyuncuya olan ilgisini doğrulayan Petrov, şunları dile getirdi:
"Galatasaray'ın yanı sıra birçok kulüp onunla ilgileniyor. O bizim kaptanımız ve en iyi futbolcumuz. Eğer iyi bir teklif almazsak kalmasını isteriz. Diğer durumda onun kalibresinde birisini almamız gerekecek."
Oleg Petrov ayrıca yapmak istedikleri transferlerle ilgili, "Falcao'nun yanına 4-4-2 sistemi için bir golcü düşünüyoruz. Bunlar dışında bir orta saha, merkezi defans ve bir de kanat oyuncusu almayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.