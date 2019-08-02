Monaco Galatasaray'ı açıkladı! Falcao... - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
02 Ağustos 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Monaco Galatasaray'ı açıkladı! Falcao...

Monaco Galatasaray'ı açıkladı! Falcao...

Monaco'da başkan yardımcısı Oleg Petrov, Galatasaray'a transferi gündemde olan Kolombiyalı futbolcu Radamel Falcao hakkında flaş açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

(fotomac.com.tr / Dış Haberler)

2 Ağustos 2019 Cuma 16:05 Güncelleme: 02.08.2019 16:22
Monaco Galatasaray'ı açıkladı! Falcao...

Fransa Ligue 1 takımlarından Monaco'nun başkan yardımcısı Oleg Petrov, AFP'ye verdiği röportajda önemli açıklamalarda bulundu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Monaco Galatasaray'ı açıkladı! Falcao...

Petrov, Galatasaray'a transferi gündemde olan Kolombiyalı golcü Radamel Falcao hakkında önemli sözler sarf etti.

Monaco Galatasaray'ı açıkladı! Falcao...

Sarı-kırmızılı takımın golcü oyuncuya olan ilgisini doğrulayan Petrov, şunları dile getirdi:

Monaco Galatasaray'ı açıkladı! Falcao...

"Galatasaray'ın yanı sıra birçok kulüp onunla ilgileniyor. O bizim kaptanımız ve en iyi futbolcumuz. Eğer iyi bir teklif almazsak kalmasını isteriz. Diğer durumda onun kalibresinde birisini almamız gerekecek."

Monaco Galatasaray'ı açıkladı! Falcao...

Oleg Petrov ayrıca yapmak istedikleri transferlerle ilgili, "Falcao'nun yanına 4-4-2 sistemi için bir golcü düşünüyoruz. Bunlar dışında bir orta saha, merkezi defans ve bir de kanat oyuncusu almayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN