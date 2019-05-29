212 milyon TL cepte – Fotomaç – 29 Mayıs 2019
29 Mayıs 2019, Çarşamba
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212 milyon TL cepte

212 milyon TL cepte

Şampiyon , 'de en fazla yayın geliri elde eden kulüp oldu.

Sarıkırmızılılar, 212.6 milyon lirayla yayın gelirlerinde zirveye kuruldu. Aslan'ı 174 milyon liralık geliriyle ve 153.8 milyon lirayla F.Bahçe takip etti. 135,7 dördüncü olurken lig ikincisi 134.7 milyonla beşinci sırada yer aldı.

Bir kupa daha yolda
Alt ligler de kupaları toplayan bir zaferin daha eşiğinde... 21 Yaş Altı Ligi müsabakası bugün oynanacak. grubu şampiyonu Galatasaray ile 1. Lig grubu şampiyonu , 'de karşılaşacak. Maç 16.00'da başlayacak.

  1. 29.5.2019
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