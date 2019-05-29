212 milyon TL cepte
Şampiyon Galatasaray, Süper Lig'de en fazla yayın geliri elde eden kulüp oldu.
Sarıkırmızılılar, 212.6 milyon lirayla yayın gelirlerinde zirveye kuruldu. Aslan'ı 174 milyon liralık geliriyle Beşiktaş ve 153.8 milyon lirayla F.Bahçe takip etti. Trabzonspor 135,7 dördüncü olurken lig ikincisi Başakşehir 134.7 milyonla beşinci sırada yer aldı.
Bir kupa daha yolda
Alt ligler de kupaları toplayan Galatasaray bir zaferin daha eşiğinde... 21 Yaş Altı Ligi Süper Kupa müsabakası bugün oynanacak. Süper Lig grubu şampiyonu Galatasaray ile 1. Lig grubu şampiyonu Bolu, Kocaeli'de karşılaşacak. Maç 16.00'da başlayacak.
- 29.5.2019
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Beşiktaş'ta forvete yeni aday! Nottingham Forest’tan Ansarifard
Toplam 4
Yorum
eray abdullah avcı yanında arda turan visca irfan can mahmut tekdemir alınsın
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Beşiktaş'ta forvete yeni aday! Nottingham Forest’tan Ansarifard
Toplam 4
Yorum
karakartal Kagawanın yanında ljajic in lafı bile olmaz
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Beşiktaş'ta forvete yeni aday! Nottingham Forest’tan Ansarifard
Toplam 4
Yorum
karakartal kagawayı almayan yönetim sonradan çok pişman olacak.ibretlik hata yaptı yönetim
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