Satış listesinden kahramanlığa

teker teker aşarak şampiyonluğa ulaşan'ın bu başarısının altında birçok ismin imzası var... Ancak hiç kuşkusuz bu isimlerin arasında'nin yeni çok özel... Sezonun ikinci yarısında gösterdiği müthiş performans ve golleriyle hayat verenyıldız, belki de şampiyonluk yolunda en kilit isim oldu.Oysa ki aynısezonun ilk yarısında adeta kayıpları oynuyordu... Sezon başı kampında'le gerilim yaşayan, ligin ilk 6 haftasında sadece 24 dakika forma giyebildi. 12. haftadakimaçıyla beraber ilk 11'deki yerini almaya başlasa da ilk devreyi sadece 1 gollük katkıyla tamamlayabildi.Devre arası geldiğinde transfer planlaması yapan yönetimin,nedeniyle özellikle forvet transferi yapması için oyuncu satması gerekiyordu. Yönetime rapor veren, "" dedi.hem fiziki durumu hem de konsantrasyon sorunları nedeniylefutbolcudan hiç memnun değildi.Ancak planlar tutmadı ve iyi bir teklif alamayan' takımda kaldı...ve yönetimi sıkıntıya sokan bu gelişmenin şampiyonluk yolunda önemli bir faktör olacağını o günler kimse bilmiyordu. Fatih'le özel bir görüşme yapan, "" ifadesini kullandı.Ve '' sözünü tutarak ikinci yarıya fırtına gibi girdi. Artık idmanlarda çok daha iyi çalışıyor, takım içinde sorumluluk alıyordu. Bir anda takımın en önemli silahı haline gelenkritik maçlarda attığı goller, yaptığı asistler ve lider kişiliği ile şampiyonluğun en önemli mimarlarından birisi oldu. Devre arasında yaşanan bir kriz, aslında şampiyonluk yolunda fitili ateşlemişti.