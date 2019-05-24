Satış listesinden kahramanlığa
Galatasaray'da Fatih Terim sezonun ilk yarısında sadece 1 gol atabilen Sofiane Feghouli için yönetime “Talibi çıkarsa satın” raporunu verdi. Ancak teklif gelmediği için takımda kalan Feghouli, Galatasaray'da 22. şampiyonluğun mimarı oldu. Kritik maçlarda kilit açan isim olan Feghouli, sezonu 9 gol 6 asistle tamamladı.
SADECE 24 DAKİKA
Oysa ki aynı Feghouli sezonun ilk yarısında adeta kayıpları oynuyordu... Sezon başı kampında Fatih Terim'le gerilim yaşayan Feghouli, ligin ilk 6 haftasında sadece 24 dakika forma giyebildi. 12. haftadaki Kayserispor maçıyla beraber ilk 11'deki yerini almaya başlasa da ilk devreyi sadece 1 gollük katkıyla tamamlayabildi.
HİÇ MEMNUN DEĞİLDİ
Devre arası geldiğinde transfer planlaması yapan yönetimin, Finansal Fair Play nedeniyle özellikle forvet transferi yapması için oyuncu satması gerekiyordu. Yönetime rapor veren Fatih Terim, "Feghouli'nin talibi çıkarsa satılabilir" dedi. Terim hem fiziki durumu hem de konsantrasyon sorunları nedeniyle Cezayirli futbolcudan hiç memnun değildi.
MECBUREN KALDI
Ancak planlar tutmadı ve iyi bir teklif alamayan Feghouli 'mecburen' takımda kaldı... Terim ve yönetimi sıkıntıya sokan bu gelişmenin şampiyonluk yolunda önemli bir faktör olacağını o günler kimse bilmiyordu. Fatih Terim'le özel bir görüşme yapan Feghouli, "Bana güvenin hocam . Hatalarımdan dersleri aldım. Gerçek performansımı göstereceğim" ifadesini kullandı.
VERDİĞİ SÖZÜ TUTTU
Ve 'Soso' sözünü tutarak ikinci yarıya fırtına gibi girdi. Artık idmanlarda çok daha iyi çalışıyor, takım içinde sorumluluk alıyordu. Bir anda takımın en önemli silahı haline gelen Feghouli kritik maçlarda attığı goller, yaptığı asistler ve lider kişiliği ile şampiyonluğun en önemli mimarlarından birisi oldu. Devre arasında yaşanan bir kriz, aslında şampiyonluk yolunda fitili ateşlemişti.
- 24.05.2019
- Güncelleme: 24.05.2019 08:06
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