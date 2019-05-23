Galatasaray Altay Bayındır'ı bitirdi - Fotomaç
23 Mayıs 2019, Perşembe
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Galatasaray Altay Bayındır'ı bitirdi

Spor Toto Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da kaleci transferi çalışmalarını bir süredir devam ediyordu. Sarı-kırmızılılar aradığı kaleciyi buldu.
23 Mayıs 2019 Perşembe 22:11
Galatasaray Altay Bayındır'ı bitirdi

Sarı-Kırmızılı takım için gündeme flaş bir iddia geldi. Galatasaray'ın Ankaragücü'nde forma giyen genç kaleci Altay Bayındır ile sözleşme imzaladığı iddia edildi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray Altay Bayındır'ı bitirdi

Süper Lig'de geçtiğimiz hafta üst üste ikinci şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da transfer çalışmaları start verdi.

Galatasaray Altay Bayındır'ı bitirdi

TRT Spor'un haberine göre, sosyal medya hesabından Galatasaray hakkında flaş bir transfer iddiasını gündeme taşıdı.

Galatasaray Altay Bayındır'ı bitirdi

Yurduseven sosyal medya hesabından paylaştığı paylaşım ile Ankaragücü'nün genç kalecisi Altay Bayındır'ın gelecek sezon Galatasaray'da forma giyeceğini belirtti.

Galatasaray Altay Bayındır'ı bitirdi

ALTAY BAYINDIR KİMDİR?

1998 doğumlu 21 yaşındaki Altay Bayındır, Türkiye U21 forması giyiyor.

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