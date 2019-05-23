Galatasaray Altay Bayındır'ı bitirdi - Fotomaç
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Galatasaray Altay Bayındır'ı bitirdi
Spor Toto Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da kaleci transferi çalışmalarını bir süredir devam ediyordu. Sarı-kırmızılılar aradığı kaleciyi buldu.
23 Mayıs 2019 Perşembe 22:11
Sarı-Kırmızılı takım için gündeme flaş bir iddia geldi. Galatasaray'ın Ankaragücü'nde forma giyen genç kaleci Altay Bayındır ile sözleşme imzaladığı iddia edildi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Süper Lig'de geçtiğimiz hafta üst üste ikinci şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da transfer çalışmaları start verdi.
TRT Spor'un haberine göre, sosyal medya hesabından Galatasaray hakkında flaş bir transfer iddiasını gündeme taşıdı.
Yurduseven sosyal medya hesabından paylaştığı paylaşım ile Ankaragücü'nün genç kalecisi Altay Bayındır'ın gelecek sezon Galatasaray'da forma giyeceğini belirtti.
ALTAY BAYINDIR KİMDİR?
1998 doğumlu 21 yaşındaki Altay Bayındır, Türkiye U21 forması giyiyor.