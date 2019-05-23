Diagne'nin yerine yıldız golcü! - Fotomaç
23 Mayıs 2019, Perşembe
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Diagne'nin yerine yıldız golcü!

Spor Toto Süper Lig'de 22.şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray'da önümüzdeki sezonun transfer çalışmaları başladı. Mbaye Diagne'yi Arabistan ligine göndermeyi planlayan sarı-kırmızılılar, gözünü yıldız golcüye dikti.
23 Mayıs 2019 Perşembe 21:38 Güncelleme: 23.05.2019 21:38
Diagne'nin yerine yıldız golcü!

Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Sivasspor ile karşılaşacak olan Galatasaray'da önümüzdeki sezonun transfer çalışmaları başladı.

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Diagne'nin yerine yıldız golcü!

Sivas deplasmanında genç oyuncuları sahaya sürmeyi planlayan Fatih Terim, yönetimden transfer için söz aldı.

Diagne'nin yerine yıldız golcü!

Ryan Babel ile anlaşmayı sağlayan Galatasaray, Sivas'ta Brezilyalı Douglas için bir dizi görüşme gerçekleştirecek.

Diagne'nin yerine yıldız golcü!

Bu iki ismi takıma kazandırmaya çok yakın olan sarı-kırmızılılarda asıl hedef santrfor bölgesi.

Diagne'nin yerine yıldız golcü!

Kasımpaşa'dan 10 milyon euro artı bonuslarla transfer edilen Mbaye Diagne sezonu rekor kırarak tamamlamasına rağmen Fatih Terim'in gözüne giremedi.

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