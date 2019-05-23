Diagne'nin yerine yıldız golcü!

Spor Toto Süper Lig'de 22.şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray'da önümüzdeki sezonun transfer çalışmaları başladı. Mbaye Diagne'yi Arabistan ligine göndermeyi planlayan sarı-kırmızılılar, gözünü yıldız golcüye dikti.
23 Mayıs 2019 Perşembe 21:38
Güncelleme: 23.05.2019 21:38
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Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Sivasspor ile karşılaşacak olan Galatasaray'da önümüzdeki sezonun transfer çalışmaları başladı.
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Sivas deplasmanında genç oyuncuları sahaya sürmeyi planlayan Fatih Terim, yönetimden transfer için söz aldı.
Ryan Babel ile anlaşmayı sağlayan Galatasaray, Sivas'ta Brezilyalı Douglas için bir dizi görüşme gerçekleştirecek.
Bu iki ismi takıma kazandırmaya çok yakın olan sarı-kırmızılılarda asıl hedef santrfor bölgesi.
Kasımpaşa'dan 10 milyon euro artı bonuslarla transfer edilen Mbaye Diagne sezonu rekor kırarak tamamlamasına rağmen Fatih Terim'in gözüne giremedi.