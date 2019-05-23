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Okay Yokuşlu'nun menajeri resmen açıkladı! Galatasaray...
Galatasaray'da yeni sezonda büyük bir değişim yaşanacak. Ndiaye'nin kiralık sözleşmesi bitiyor, Belhanda iyi teklif gelirse satılacak. Orta sahada büyük bir değişime gitmeye hazırlanan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in, A Milli Takım'dan eski öğrencisini istediği konuşuluyordu...
23 Mayıs 2019 Perşembe 17:46
Güncelleme: 23.05.2019 17:46
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Çifte kupanın gelmesinin ardından Galatasaray'da hemen yeni sezonun planları yapılmaya başladı...
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Teknik direktör Fatih Terim, geçen yıl olduğu gibi transferde geç kalınmasını istemiyor.
Tecrübeli teknik adam Şampiyonlar Ligi'ne hazır bir kadroyla gitmeyi planlıyor.
Geri dörtlüde önemli bir problemi olmayan, sadece Mariano'nun yerine Douglas'ı almayı düşünen Galatasaray'da esas hareketlilik orta sahada yaşanacak.
1 seneliğine kiralanan Ndiaye'nin sözleşmesi bitiyor, Stoke City'ye geri dönecek.