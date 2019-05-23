Okay Yokuşlu'nun menajeri resmen açıkladı! Galatasaray... - Fotomaç
23 Mayıs 2019, Perşembe
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Haberler Galeri Okay Yokuşlu'nun menajeri resmen açıkladı! Galatasaray...

Okay Yokuşlu'nun menajeri resmen açıkladı! Galatasaray...

Galatasaray'da yeni sezonda büyük bir değişim yaşanacak. Ndiaye'nin kiralık sözleşmesi bitiyor, Belhanda iyi teklif gelirse satılacak. Orta sahada büyük bir değişime gitmeye hazırlanan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in, A Milli Takım'dan eski öğrencisini istediği konuşuluyordu...

23 Mayıs 2019 Perşembe 17:46 Güncelleme: 23.05.2019 17:46
Okay Yokuşlu'nun menajeri resmen açıkladı! Galatasaray...

Çifte kupanın gelmesinin ardından Galatasaray'da hemen yeni sezonun planları yapılmaya başladı...

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Okay Yokuşlu'nun menajeri resmen açıkladı! Galatasaray...

Teknik direktör Fatih Terim, geçen yıl olduğu gibi transferde geç kalınmasını istemiyor.

Okay Yokuşlu'nun menajeri resmen açıkladı! Galatasaray...

Tecrübeli teknik adam Şampiyonlar Ligi'ne hazır bir kadroyla gitmeyi planlıyor.

Okay Yokuşlu'nun menajeri resmen açıkladı! Galatasaray...

Geri dörtlüde önemli bir problemi olmayan, sadece Mariano'nun yerine Douglas'ı almayı düşünen Galatasaray'da esas hareketlilik orta sahada yaşanacak.

Okay Yokuşlu'nun menajeri resmen açıkladı! Galatasaray...

1 seneliğine kiralanan Ndiaye'nin sözleşmesi bitiyor, Stoke City'ye geri dönecek.

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