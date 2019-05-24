İşte Fatih Terim'in Orhan Ak'a attığı tokatın görüntüleri
Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray ile Başakşehir maçında çıkan tartışmada, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Orhan Ak'a attığı tokatın görüntüleri ortaya çıktı.
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