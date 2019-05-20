Poldi'den tebrik: "Bu akşam çaylar benden"

Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından Galatasaray formasını terletmiş eski oyunculardan şampiyonluk kutlamaları gelmeye devam ediyor. Taraftarın sevdiği isimlerden olan Lukas Podolski'de şampiyonluk sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Galatasaray'da oynadığı dönemde attığı gollerle takıma büyük katkı veren Lukas Podolski Galatasaray taraftarı ile kurduğu farklı bağ ile de en çok sevilen isimlerden biri.

Takımdan ayrılmasına rağmen sosyal medya üzerinden sık sık Galatasaray ile ilgili paylaşımlarda bulunan Alman futbolcu dün gece oynanan karşılaşma sonrası Başakşehir'i 2-1 mağlup ederek 22. şampiyonluğuna ulaşan sarı-kırmızılı ekibe sosyal medya üzerinden mesaj gönderdi.

Dakikalar içinde yüzlerce beğeni ve retweet alan paylaşımda Türkiye'deyken çaya olan tutkusuyla bilinen Poldi 'Şampiyon! Bir kez daha Türkiye'nin en iyisi olduğumuzu kanıtlayan büyük aileme tebrikler. Bu akşam tüm çaylar benden!' yazarak şampiyonluk sevincini paylaştı.