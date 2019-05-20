Poldi'den tebrik: "Bu akşam çaylar benden"
Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından Galatasaray formasını terletmiş eski oyunculardan şampiyonluk kutlamaları gelmeye devam ediyor. Taraftarın sevdiği isimlerden olan Lukas Podolski'de şampiyonluk sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından Galatasaray formasını terletmiş eski oyunculardan şampiyonluk kutlamaları gelmeye devam ediyor. Taraftarın sevdiği isimlerden olan Lukas Podolski'de şampiyonluk sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
Galatasaray'da oynadığı dönemde attığı gollerle takıma büyük katkı veren Lukas Podolski Galatasaray taraftarı ile kurduğu farklı bağ ile de en çok sevilen isimlerden biri.
Takımdan ayrılmasına rağmen sosyal medya üzerinden sık sık Galatasaray ile ilgili paylaşımlarda bulunan Alman futbolcu dün gece oynanan karşılaşma sonrası Başakşehir'i 2-1 mağlup ederek 22. şampiyonluğuna ulaşan sarı-kırmızılı ekibe sosyal medya üzerinden mesaj gönderdi.
Dakikalar içinde yüzlerce beğeni ve retweet alan paylaşımda Türkiye'deyken çaya olan tutkusuyla bilinen Poldi 'Şampiyon! Bir kez daha Türkiye'nin en iyisi olduğumuzu kanıtlayan büyük aileme tebrikler. Bu akşam tüm çaylar benden!' yazarak şampiyonluk sevincini paylaştı.
- 20.05.2019
- Güncelleme: 20.05.2019 15:32
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Süper Lig'de gelenek bozulmadı
Toplam 1
Yorum
İMPARATOR FATİH TERİM tebrikler İmparator yaşattığın bütün güzellikler için teşekkür ederiz
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Rodallega ile görüşme
Toplam 1
Yorum
baksoy Trabzonspor da tavan ücret 3-4 milyon olmalı isteyen devam eder ?
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Muslera tarihe geçti
Toplam 1
Yorum
GS LI MUSLERA İKİ GS DASIN. MUSLERA MUSLERA MUSLERA YİNE MUSLERA. SENİ SEVİYORUZ MUSLERA ,SEVİYORUZ SENİ MUSLERA
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