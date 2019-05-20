Galatasaray krizler arasında çifte kupaya ulaştı!

Sarı-kırmızılı futbol takımı, hem yönetim kurulu hem de teknik ekip ve oyuncuların yaşadığı ciddi sorunlara rağmen sezonu çifte kupayla tamamladı. Sezona santrfor transferi yapamadan başlayan Galatasaray'da, sakatlıklar ile hem teknik ekibe hem de futbolculara verilen cezalar ilk yarıda sorun oluşturdu. İlk yarıyı zirvenin 6 puan gerisinde kapatan Galatasaray, devre arasında kadrosunda ciddi bir revizyona gitti. Bu sezon sahasındaki 17 maçta da yenilmeyen, son 19 lig maçını kaybetmeyen sarı-kırmızılı ekip, Medipol Başakşehir ile arasındaki 8 puanlık farkı kapatıp, bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.