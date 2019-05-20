Galatasaray krizler arasında çifte kupaya ulaştı!
Sarı-kırmızılı futbol takımı, hem yönetim kurulu hem de teknik ekip ve oyuncuların yaşadığı ciddi sorunlara rağmen sezonu çifte kupayla tamamladı. Sezona santrfor transferi yapamadan başlayan Galatasaray'da, sakatlıklar ile hem teknik ekibe hem de futbolculara verilen cezalar ilk yarıda sorun oluşturdu. İlk yarıyı zirvenin 6 puan gerisinde kapatan Galatasaray, devre arasında kadrosunda ciddi bir revizyona gitti. Bu sezon sahasındaki 17 maçta da yenilmeyen, son 19 lig maçını kaybetmeyen sarı-kırmızılı ekip, Medipol Başakşehir ile arasındaki 8 puanlık farkı kapatıp, bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.
Galatasaray Futbol Takımı, 2018-2019 sezonunda ciddi problemleri aşarak çifte şampiyonluk yaşadı.
Spor Toto Süper Lig'de Fatih Terim yönetiminde geçen sezonu şampiyon tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, 21. kez mutlu sona ulaştı. Bu sezon da önemli hedefler belirleyerek yola çıkan Galatasaray, sezon boyunca ciddi sorunlarla uğraştı.
Hem kulüp yönetim kurulu hem de teknik ekip ve futbolcularla ilgili problemleri aşan sarı-kırmızılılar, sezonu Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonu olarak tamamladı.
SEZON BAŞINDA SANTRFOR TRANSFERİ YAPILAMADI
Galatasaray'da santrfor bölgesindeki sayısal eksiklik, sezonun ilk yarısında takımın performansını olumsuz etkiledi.
Geçen sezonu, rakip fileleri 29 kez havalandırıp, gol kralı olarak tamamlayan Fransız futbolcu Bafetimbi Gomis, Suudi Arabistan'ın El Hilal takımına satıldı. Galatasaray, UEFA'nın finansal fair play kriterleri kapsamında yaptığı anlaşma gereği Gomis'in yerine santrfor transferi gerçekleştiremedi.
Sezonun ilk yarısında santrfor bölgesinde Eren Derdiyok, Sinan Gümüş ve Muğdat Çelik forma giydi. Eren Derdiyok ve Sinan Gümüş, sakatlıklar nedeniyle istikrarlı bir performans sergileyemedi. Eren, ilk yarıyı 7 golle tamamlarken, Sinan Gümüş 1 kez fileleri havalandırdı.
Fazla süre bulamayan Muğdat Çelik ise ligde gol sevinci yaşayamadı.
SAKATLIKLAR YAKASINI BIRAKMADI
Galatasaray'da bu sezon birçok futbolcu uzun süreli sakatlık geçirdi.
Sezonun ilk yarısında Younes Belhanda, Sinan Gümüş, Eren Derdiyok ve Yuto Nagatomo 4'er, Fernando Reges, Serdar Aziz ve Selçuk İnan 3'er, Henry Onyekuru 2, Maicon Roque ile Sofiane Feghouli de 1'er maçı sakatlıklar nedeniyle kaçırdı.
İkinci yarıda ise Nagatomo 6, Fernando Reges 5, Kostantinos Mitroglou 4, Marcao ve Mariano Filho ise 1'er karşılaşmaya sakatlıklarından dolayı çıkamadı.
Ligin 7. haftasında sakatlanan yeni transfer Emre Akbaba, 4,5 ay sahalardan uzak kaldı. Sahalara döndükten sonra toparlanma sürecinde olan Emre'nin 32. haftadaki Çaykur Rizespor müsabakasında bu kez kaval kemiği kırıldı.
İLK YARIDA FUTBOLCULARA BÜYÜK CEZA
Galatasaraylı futbolculara, sezonun ilk yarısında ağır ihlallerden dolayı 17 maç ceza verildi.
Ligin 4. haftasındaki Trabzonspor karşılaşmasında gördüğü kırmızı kart nedeniyle Younes Belhanda, 3 maç men cezası aldı.
Fenerbahçe ile 11. haftada oynanan derbide yaşanan olayların ardından sarı-kırmızılı futbolculardan Ryan Donk 6, Badou Ndiaye'ye 5, Garry Rodrigues ise 3 maçla cezalandırıldı. Cezaların bir kısmının Türkiye Kupası maçlarında çekilmesi nedeniyle Ryan Donk 5, Badou Ndiaye 4, Garry Rodrigues ise 3 lig müsabakasında görev yapamadı.
Sarı-kırmızılı takımda Serdar Aziz 13. haftadaki Atiker Konyaspor maçında hakeme top fırlattığı için 3 maçla cezalandırıldı. Serdar, ligde 2 maçta cezası nedeniyle forma giyemedi.
FATİH TERİM'E 10, HASAN ŞAŞ'A 8 MAÇ MEN
Süper Lig'in ilk yarısında Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve yardımcısı Hasan Şaş, verilen ağır ceza nedeniyle önemli bir süre takımın başında yer alamadı.
İlk yarıdaki Fenerbahçe derbisinde müsabaka hakemine yönelik hakareti ile sonrasındaki açıklamaları nedeniyle Fatih Terim'e toplamda 10, saha içindeki kavgadan dolayı da yardımcı antrenör Hasan Şaş'a 8 maç men cezası verildi.
Cezasının bir bölümünü kupa maçlarıyla çeken Terim, ligde 7 maçta yedek kulübesinde yer alamadı. Hasan Şaş ise 6 lig maçında görev yapamadı.