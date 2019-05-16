Galatasaray "duble" peşinde

Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyon olan Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de 19 Mayıs Pazar günü Medipol Başakşehir ile yapacağı maçı kazanması durumunda sezonu çifte kupayla kapatacak.

Türkiye Kupası'nı 18 kez kaldırarak bu alanda uzak ara lider olan sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de de 22. şampiyonluğu kovalıyor.

Ligin 33. haftasında 66 puanlı lider Galatasaray, Medipol Başakşehir'i konuk edecek. Sarı-kırmızılı ekip, Türk Telekom Stadı'nda sahadan galibiyetle ayrılması durumunda 22. şampiyonluğunu ilan edecek.

Sivas'taki finalde Akhisarspor'u mağlup ederek 18. Türkiye Kupası'nı kaldıran Galatasaray, Medipol Başakşehir'i de geçerek sezonu çifte kupayla kapatmak için mücadele edecek.

GALATASARAY'DAN 6 "DUBLE"

Galatasaray, Süper Lig ile Türkiye Kupası'nın birlikte düzenlendiği 56 sezonda 6 kez "duble" yaptı.

Türk futbol tarihinde 13 sezonda 4 farklı takım, hem Süper Lig hem de Türkiye Kupası şampiyonluğu elde etti.

Galatasaray, 1962-1963, 1972-1973, 1992-1993, 1998-1999, 1999-2000 ve 2014-2015'te, Fenerbahçe 1967-1968, 1973-1974 ve 1982-1983'te, Trabzonspor 1976-1977 ve 1983-1984'te, Beşiktaş da 1989-1990 ve 2008-2009 sezonunda hem lig şampiyonluğu hem de kupa zaferi yaşadı.

SON 5 "DUBLE"NİN 4'Ü GALATASARAY'DAN

Türk futbolunda gerçekleştirilen son 5 çifte kupa şampiyonluğunun 4'ünü Galatasaray elde etti.

Sarı-kırmızılı takım, 1992-1993 sezonunda, Alman teknik adam Karl Heinz Feldkamp yönetiminde, 1998-1999 ve 1999-2000'de Fatih Terim idaresinde, 2014-2015'te de Hamza Hamzaoğlu yönetiminde çifte kupa sevinci yaşadı.

Söz konusu süreçte tek çifte kupa zaferini 2008-2009 sezonunda Mustafa Denizli yönetimindeki Beşiktaş aldı.

TERİM, BİR REKOR DAHA KIRACAK

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, kariyerine bir rekoru daha eklemek istiyor.

Süper Lig'de 7 kez ile en fazla şampiyonluk yaşayan teknik adam unvanını elinde bulunduran Terim, Türkiye Kupası'nda da 3. kez zafere ulaşarak bu kulvarda en fazla şampiyon olan teknik adam rekoruna ortak oldu.

Ligde 8. şampiyonluğunun peşinde olan 65 yaşındaki çalıştırıcı, bu hedefine ulaşırsa en fazla "duble" yapan teknik adam olacak.

Galatasaray'ın başında 1998-1999 ve 1999-2000 sezonlarını çifte kupayla kapatan Terim, bu sezon da bu sevinci yaşaması halinde, Trabzonspor'un başında 1976-1977 ve 1983-1984 sezonlarında 2 "duble"si bulunan Ahmet Suat Özyazıcı'yı geride bırakacak.