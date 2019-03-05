Galatasaray'da beklenmedik veda! Belhanda...
Galatasaray'da 3.350 milyon Euro garanti ücreti alan Faslı yıldız Younes Belhanda, Arabistan'dan 6 milyon Euro teklif gelmesi halinde hemen teklife "Evet" yanıtı vereceğini yönetime bildirdi. Ara transfer döneminde Al-İttihad'dan teklif alan Younes Belhanda'yı hocası Fatih Terim "Sana ikinci yarıda ihtiyacım var. Gitmeni istemiyorum" diyerek kalmaya ikna etmişti.
Terim'le yaptığı görüşme sonrası öz güvenini kazanan Belhanda'yı mutlu eden bir diğer gelişme de Rodrigues'i tereddütsüz Suudi Arabistan'a yollayan sarıkırmızılı yönetimin, benzer teklife (9 milyon Euro) rağmen kendisini satmaması olmuştu. Yıldız oyuncu için Suudi Arabistan'dan bir takım, sezon sonu 11 milyon Euro bonservis vermeye hazır.
BELHANDA'NIN SATIŞI KASAYI ARTIYA GEÇİRECEK
Luyindama ve Maicon transferleri sonucu yaz döneminde eksi 3.3 milyon Euro bütçeye düşen sarı-kırmızılı yönetim, Belhanda'yı satarak transferde artıya geçmeyi planlıyor.
Sabah'ın haberine göre; Galatasaray'da garanti ücreti 3.350 milyon Euro olan Belhanda'nın ise Suudi Arabistan'dan yıllık 6 milyon Euro teklif gelmesi halinde değerlendirmeye alacağı öğrenildi. Ara transfer döneminde Belhanda için 5.5 milyon Euro'yu gözden çıkaran Suudiler'in 6 milyon Euro vermesine kesin gözüyle bakılıyor.
Faslı 10 numara, ligin ikinci yarısında döktürmeye başladı. Alanya'da Galatasaray'ı yenilgiden kurtaran golün asistini yapan Belhanda, Trabzon-Kasımpaşa- Erzurum maçlarında toplam 4 gol attı.
- 05.03.2019
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Son dakika: Mehmet Özdilek'le yollar ayrıldı
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Yorum
thebarbaros mehmet özdilek çok iyi ve başarılı bir futbolcuydu ama nedense o kadar başarılı bir teknik direktör olamadı.
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Luyindama klasiği
Toplam 1
Yorum
hagi10 kafa vururken gözlerini kapatmasa gelen 2 top gol olcak
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Diagne ve Mitroglou Galatasaray'ın yüzünü güldürmedi
Toplam 1
Yorum
hagi10 sezonun sonunda diagneyii araplara 15 e satarız her türlü. belhanda fegholi fernando onlarıda satarız. iyi bütçe oluşturur 7 8 adam alırız
Galatasaray'da beklenmedik veda! Belhanda... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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