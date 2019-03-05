Galatasaray'da beklenmedik veda! Belhanda...
05 Mart 2019, Salı
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'da beklenmedik veda! ...

Galatasaray'da beklenmedik veda! Belhanda...

'da 3.350 milyon Euro garanti ücreti alan Faslı yıldız Younes , Arabistan'dan 6 milyon Euro teklif gelmesi halinde hemen teklife "Evet" yanıtı vereceğini yönetime bildirdi. Ara döneminde Al-İttihad'dan teklif alan Younes Belhanda'yı hocası "Sana ikinci yarıda ihtiyacım var. Gitmeni istemiyorum" diyerek kalmaya ikna etmişti.

Terim'le yaptığı görüşme sonrası öz güvenini kazanan 'yı mutlu eden bir diğer gelişme de Rodrigues'i tereddütsüz Suudi Arabistan'a yollayan sarıkırmızılı yönetimin, benzer teklife (9 milyon Euro) rağmen kendisini satmaması olmuştu. Yıldız oyuncu için Suudi Arabistan'dan bir takım, sezon sonu 11 milyon Euro bonservis vermeye hazır.

BELHANDA'NIN SATIŞI KASAYI ARTIYA GEÇİRECEK

Luyindama ve Maicon transferleri sonucu yaz döneminde eksi 3.3 milyon Euro bütçeye düşen sarı-kırmızılı yönetim, Belhanda'yı satarak transferde artıya geçmeyi planlıyor.

Erman Toroğlu:

Sabah'ın haberine göre; Galatasaray'da garanti ücreti 3.350 milyon Euro olan Belhanda'nın ise Suudi Arabistan'dan yıllık 6 milyon Euro teklif gelmesi halinde değerlendirmeye alacağı öğrenildi. Ara döneminde Belhanda için 5.5 milyon Euro'yu gözden çıkaran Suudiler'in 6 milyon Euro vermesine kesin gözüyle bakılıyor.

Faslı 10 numara, ligin ikinci yarısında döktürmeye başladı. Alanya'da Galatasaray'ı yenilgiden kurtaran golün asistini yapan Belhanda, Trabzon-Kasımpaşa- Erzurum maçlarında toplam 4 gol attı.

  1. 05.03.2019
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