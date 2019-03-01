Galatasaray'da Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıkları
01 Mart 2019, Cuma
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'da maçı hazırlıkları

Galatasaray'da Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıkları

, 'in 24. haftasında 3 Mart Pazar günü ile deplasmanda oynayacağı mücadelenin hazırlıklarına başladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın salon çalışmasıyla başladığı bildirildi.

Ardından sahada dar alanda oyunsal formda dayanıklılığa yönelik çalışmalar gerçekleştirildiği belirtildi. İlk olarak 3'e 3 jokerli dar alan oyunuyla devam eden idmanda, yarı sahada 6'ya 6 dar alan oyunu üzerinde durulduğu kaydedildi.

'nda Hatayspor ile yapılan karşılaşmada 90 dakika forma giyen oyuncuların ise yenilenme çalışması yaptığı aktarıldı.

, yarın yapacağı antrenmanla maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

  1. 01.03.2019
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