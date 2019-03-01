Fatih Öztürk duyurdu! Galatasaray...

Galatasaray'ın devre arasında istediği Fatih Öztürk, 6 ay rötarlı da olsa sarı kırmızılı formayı giyecek mi? 32 yaşındaki eldiven, Akhisar'da kadro dışı bırakılırken, bu durum "Sezon sonu Galatasaray'a katılacak" yorumlarını da beraberinde getirdi.

Galatasaray'ın Emre Taşdemir ile birlikte ara transfer döneminde kadrosuna katmak istediği ancak alamadığı kaleci Fatih Öztürk, kulübü Akhisarspor ile yollarını ayrıma noktasına geldi. Zira tecrübeli kaleci Akhisarspor'da kadro dışı bırakıldı. Sezon sonunda kontratı bitip boşa çıkacak olan Öztürk'ün mayıs ayında Galatasaray'a imzayı atması bekleniyor...

FATİH ÖZTÜRK: GALATASARAY'LA GÖRÜŞMEDİM

Tecrübeli kaleci bu gelişmelerle birlikte kadro dışı kalma nedenine bağlı olarak açıklamada bulundu. Öztürk konuya ilişkin, "Galatasaray ile hiç görüşmedim. Kadro dışı kararını da anlamadım" ifadelerini kullandı.

28 MAÇTA OYNADI

Galatasaray'ın Fatih Öztürk'ü ara transferde kadrosuna katmak istediği ifade edilmişti. Sarı kırmızılıların 'Bonservis sorununu çöz ve imzayı at' ifadesi kullandığı tecrübeli kaleciyi kulübü Akhisarspor bırakmamıştı. Ligin son sırasında yer alan yeşil siyahlıların yeni sözleşme talebini reddeden 32 yaşındaki kaleciye teklifler de gelmeye başladı. Ancak sezon sonunda bonservisini eline alacak olan Fatih'in gelen tekliflere olumsuz yanıt verdiği ve Galatasaray'a imza atacağı ifade edildi. Tecrübeli kaleci bu sezon 28 maçta oynadı.