Mehmet Özdilek'ten Fatih Terim'e kontra!

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktör Mehmet Özdilek, Galatasaray'a karşı odaklandıkları tek şeyin galibiyet olduğunu ve sarı-kırmızılıların zayıf yönlerini iyi analiz ettiklerini söyledi.

Özdilek ayrıca hava şartlarının da maçın önüne geçeceğini düşünmediğini belirtti.



BB Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, kulüp tesislerinde düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında 3 Mart Pazar günü sahasında oynayacakları Galatasaray maçını değerlendiren Özdilek, iki tane farklı hedefi olan takımın mücadelesi olacağını ifade ederek, "Bu ligde kolay bir mücadele yok. Kendi açımızdan evimizde oynayacağımız zorlu bir maç ama biz şuursuz hareket etmeyeceğiz. Taraftarlarımızın bizim yanımızda olacağını biliyorum bu durumda amaç kazanma olacak. Hem fiziksel hem zihinsel olarak hazırız, bütün senaryolara hazırız. Tek odaklandığımız nokta galibiyet her maçı kazanma odaklı oynuyoruz. Hemen hemen her müsabakada oynadığımız oyunla kamuoyunun desteğini alan bir takım olduk" dedi.



"GALATASARAY BU LİGİN EN GÜÇLÜ TAKIMI"

Galatasaray'ı iyi analiz ettiklerini belirten Özdilek, "Galatasaray şampiyonluğun en büyük favorilerinden biri durumunda ve ligin en güçlü takımı. Bu maçta sakin olamaya çalışacağız. Öyle bütün takım saldırmayacağız. Galatasaray'ın da zayıf yönleri var bunları iyi analiz ettik. Önemli olan bu kurguyu saha içinde iyi kurgulamak bunun için mücadele edeceğiz" şeklinde konuştu.



"HAVA ŞARTLARININ MAÇIN ÖNÜNE GEÇECEĞİNİ DÜŞÜNMÜYORUM"

Maç saati tartışmaları hakkında da konuşan Özdilek, saha zemininin ve hava koşullarının maçın önüne geçmeyeceğini düşündüğünü vurgulayarak, "Kış mevsiminde çoğu maçımızı 13.30'da oynadık, 16.00'da da oynadığımız maçlar oldu. Farklı olarak Beşiktaş maçını deplasmanda 19:00'da oynadık. Bakıldığı zaman 2 gündür hava çok kötüydü. Dün antrenmanı statta yaptık, zemin çok iyi oynamaya da çok müsait. Hava da pazar günü biraz kar yağışlı olacak ama maç saati yağış olmayacak. Konunun muhatabı ben değilim. Bunun muhatabı TFF. Onlar belirledi. Biz de saygı duyduk.

Antrenman saatini değiştirdik, 19.00'da antrenman yapıyoruz. Ama bunların maçın önüne geçeceğini düşünmüyorum. Dün yaptığımız antrenman da gördüm ki birçok maçta oynadığımızdan daha iyi bir zemin var şuanda statta" ifadelerini kullandı.

Öte yandan 3 Mart Pazar günü saat 19.00'da oynanacak müsabakanın tüm biletleri tükendi.