Yap bir çeyrek!
23 Ocak 2019, Çarşamba
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Yap bir çeyrek!

Yap bir çeyrek!

, ATV’nin naklen yayınladığı maçta Yarenleri, Selçuk’un penaltı golüyle devirdi. Evindeki rövanş öncesi büyük avantaj yakaladı.

'nda geçen hafta oynanması gereken - maçı yoğun kar engeline takılmıştı. Düne ertelenen mücadelede 'kar' yoktu, 'VAR' sahne aldı. 3'te kaçırdı, 25'te Belhanda golü atamadı. 29'da Mustafa'nın yakın mesafeden şutunu İsmail müthiş çıkardı. 42'de Sinan yerde kaldı, hakem Suat Arslanboğa "Devam" dedi. VAR uyarısı sonucu pozisyonu izleyip penaltı kararı verdi. Selçuk ağları havalandırdı: 0-1.

RÖVANŞ MAÇI 29 OCAK'TA
Galatasaray ikinci yarıda rölantide oynarken, Boluspor özellikle Guido Koçer'in girmesiyle üstünlüğü eline aldı. Bentley'nin ara paslarında Boluspor'un hücum oyuncusu , ile 2 kez karşı kar şıya kaldı. Cimbom'un genç file bekçisi iki pozisyonda da başarılıydı. Mücadeleden 1-0 galip ayrılan Aslan çeyrek final için büyük bir avantaj yakaladı. Bu karşılaşmanın rövanşı 29 Ocak'ta Stadı'nda oynanacak.

İSMAİL ÇİPE NEUER GİBİYDİ
Cimbom'da bu sezon hazırlık maçlarındaki performansıyla dikkat çeken İsmail Çipe, gibi bir eldivenin arkasında beklemesine rağmen kendini sürekli hazır tuttuğunu dün Bolu'da gösterdi. Rakip dalga dalga geldi. Mustafa Durak ve İsmail'in gollük vuruşlarını engelledi. Sarı-kırmızılı taraftarlar, İsmail için "Neuer gibi oynadı" yorumu yaptı.

AYNI NAKARAT: FORVET NEREDE
Sarı-kırmızılı taraftarlar dün Boluspor deplasmanında kendilerine ayrılan bölümden takımlarını desteklediler. Galatasaraylı taraftarlar bir kez daha başkan ve ikinci başkan Abdurrahim Albayrak'a seslenerek "Forvet nerede", "Forvet istiyoruz", "Dubai'den boş gelmeyin" tezahüratları yaptı. 'e de büyük destek vardı.

İSMAİL HAKTAN GÖNDERİLDİ
Bolu'da kaçırdığı gollerin ardından taraftarın tepkisini çeken İsmail Haktan Odabaşı ile yollar ayrıldı. Boluspor yaptığı açıklamada, "Oyuncumuz İsmail Haktan Odabaşı ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmesi sona erdirilmiştir. Hizmetlerinden dolayı kendisine teşekkür ediyoruz" dendi.

MUĞDAT'IN ŞANSSIZLIĞI
Sezon başında kadroya katılan Muğdat Çelik'in gol özlemi dün de dinmedi. Maçın sonlarında kaleciyi geçip müthiş bir gol atan tecrübeli oyuncu yine ofsayta takıldı. Muğdat, Keçiörengücü maçında da fileleri sarsmıştı ancak bu golü de ofsayt gerekçesiyle iptal edilmişti.

"UMARIM EN KISA ZAMANDA GELİRLER
Galatasaray'da cezası dün biten Fatih Terim'in yokluğunda kameraların karşısına yardımcısı geçti. Şahin, Boluspor maçıyla ilgili "İlk geldiğimizde Bolu halkını ve seyircisini görememiştik. Öncelikle Bolu halkına çok teşekkür ederim. Bizi büyük bir sevgiyle karşıladılar. Güzel bir galibiyet aldık" ifadelerini kullandı. Terim'in yardımcısı Levent Şahin'e forvet transferi soruldu. "Umarım en kısa zamanda istediğimiz oyuncular gelir" cevabını verdi. "Göztepe maçına yetişir mi?" sorusu üzerine de "İnşallah" dedi.

HASAN ŞAŞ'TAN TELEFON TRAFİĞİ
Sarı-kırmızılılarda Fatih Terim'in yardımcılarından dün kulübede ilginç bir görüntü verdi. Hasan Şaş, dün kupada oynanan Boluspor maçının 37. dakikasında kulübede cep telefonuyla konuşmaya başladı. Hasan Şaş telefonu kapattıktan sonra yedek oyunculara doğru seslenerek "Haydi ısının" talimatı verdi.

  1. 23.1.2019
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