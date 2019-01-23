Yap bir çeyrek!

Türkiye Kupası'nda geçen hafta oynanması gereken Boluspor-Galatasaray maçı yoğun kar engeline takılmıştı. Düne ertelenen mücadelede 'kar' yoktu, 'VAR' sahne aldı. 3'te Mustafa Durak kaçırdı, 25'te Belhanda golü atamadı. 29'da Mustafa'nın yakın mesafeden şutunu İsmail müthiş çıkardı. 42'de Sinan yerde kaldı, hakem Suat Arslanboğa "Devam" dedi. VAR uyarısı sonucu pozisyonu izleyip penaltı kararı verdi. Selçuk ağları havalandırdı: 0-1.



RÖVANŞ MAÇI 29 OCAK'TA

Galatasaray ikinci yarıda rölantide oynarken, Boluspor özellikle Guido Koçer'in girmesiyle üstünlüğü eline aldı. Bentley'nin ara paslarında Boluspor'un hücum oyuncusu İsmail Haktan Odabaşı, İsmail Çipe ile 2 kez karşı kar şıya kaldı. Cimbom'un genç file bekçisi iki pozisyonda da başarılıydı. Mücadeleden 1-0 galip ayrılan Aslan çeyrek final için büyük bir avantaj yakaladı. Bu karşılaşmanın rövanşı 29 Ocak'ta Türk Telekom Stadı'nda oynanacak.

İSMAİL ÇİPE NEUER GİBİYDİ

Cimbom'da bu sezon hazırlık maçlarındaki performansıyla dikkat çeken İsmail Çipe, Fernando Muslera gibi bir eldivenin arkasında beklemesine rağmen kendini sürekli hazır tuttuğunu dün Bolu'da gösterdi. Rakip dalga dalga geldi. Mustafa Durak ve İsmail'in gollük vuruşlarını engelledi. Sarı-kırmızılı taraftarlar, İsmail için "Neuer gibi oynadı" yorumu yaptı.



AYNI NAKARAT: FORVET NEREDE

Sarı-kırmızılı taraftarlar dün Boluspor deplasmanında kendilerine ayrılan bölümden takımlarını desteklediler. Galatasaraylı taraftarlar bir kez daha başkan Mustafa Cengiz ve ikinci başkan Abdurrahim Albayrak'a seslenerek "Forvet nerede", "Forvet istiyoruz", "Dubai'den boş gelmeyin" tezahüratları yaptı. Fatih Terim'e de büyük destek vardı.



İSMAİL HAKTAN GÖNDERİLDİ

Bolu'da kaçırdığı gollerin ardından taraftarın tepkisini çeken İsmail Haktan Odabaşı ile yollar ayrıldı. Boluspor yaptığı açıklamada, "Oyuncumuz İsmail Haktan Odabaşı ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmesi sona erdirilmiştir. Hizmetlerinden dolayı kendisine teşekkür ediyoruz" dendi.



MUĞDAT'IN ŞANSSIZLIĞI

Sezon başında kadroya katılan Muğdat Çelik'in gol özlemi dün de dinmedi. Maçın sonlarında kaleciyi geçip müthiş bir gol atan tecrübeli oyuncu yine ofsayta takıldı. Muğdat, Keçiörengücü maçında da fileleri sarsmıştı ancak bu golü de ofsayt gerekçesiyle iptal edilmişti.



"UMARIM EN KISA ZAMANDA GELİRLER

Galatasaray'da cezası dün biten Fatih Terim'in yokluğunda kameraların karşısına yardımcısı Levent Şahin geçti. Şahin, Boluspor maçıyla ilgili "İlk geldiğimizde Bolu halkını ve seyircisini görememiştik. Öncelikle Bolu halkına çok teşekkür ederim. Bizi büyük bir sevgiyle karşıladılar. Güzel bir galibiyet aldık" ifadelerini kullandı. Terim'in yardımcısı Levent Şahin'e forvet transferi soruldu. "Umarım en kısa zamanda istediğimiz oyuncular gelir" cevabını verdi. "Göztepe maçına yetişir mi?" sorusu üzerine de "İnşallah" dedi.



HASAN ŞAŞ'TAN TELEFON TRAFİĞİ

Sarı-kırmızılılarda Fatih Terim'in yardımcılarından Hasan Şaş dün kulübede ilginç bir görüntü verdi. Hasan Şaş, dün kupada oynanan Boluspor maçının 37. dakikasında kulübede cep telefonuyla konuşmaya başladı. Hasan Şaş telefonu kapattıktan sonra yedek oyunculara doğru seslenerek "Haydi ısının" talimatı verdi.