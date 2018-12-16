Galatasaray'da galibiyet hasreti büyüyor – Fotomaç – 16 Aralık 2018
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'da galibiyet hasreti büyüyor

Galatasaray'da galibiyet hasreti büyüyor

’ın ligdeki galibiyet hasreti 4 maça çıktı?.

Şampiyon ile lider 'i buluşturan karşılaşmadan galibiyet sesi çıkmadı: 1-1. Ev sahibi ekip 18. Dakikada İrfan'ın klas golüyle öne geçerken Cimbom penaltıdan skora denge getirdi. 30'da golü kaydeden isim 'tu. Maç bu skorla tamamlanırken sarı-kırmızılı ekip, üst üste son 4 maçında 3 puan çıkartmayı başaramadı. Bu süreçte 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan sarı kırmızılılar, kötü tabloya rağmen rakiplerinin aldığı sonuçlar nedeniyle 'de 2. sıraya yükseldi. Galibıyete hasret kalan Galatasaray, en son 2016 yılında üst üste 7 maçta galip gelememiş ve en kötü serisini yaşamıştı. Öte yandan ligde kötü gidişata Şampiyonlar Ligi'ni de ekleyen sarı-kırmızılılar, Lokomotiv ve Porto maçlarından da mağlubiyetle ayrıldı.

GENÇLER FARK ATTI
U21 Ligi mücadelesinde Galatasaray deplasmanda Başakşehir'i 3-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılı takıma galibiyeti getiren golleri Çekdar, Metehan ve Ahmet kaydetti.

CEZALARI SONA ERDİ
G alatasaray'da cezaları biten 3 futbolcu formasına kavuştu. F.Bahçe derbisinden sonra 5 maç ceza verilen , maçından sonra 3 maç ceza alan Serdar ve cezası nedeniyle müsabakasında görev almayan , dün ilk 11'de başladı.

KADROYA LİG AYARI
Terim, kadroda 2 değişiklik yaptı. Porto maçında cezası nedeniyle oynamayan Serdar'ı Maicon'un yerine sahaya sürerken, cezası devam eden Donk'un yerine ise Onyekuru'ya görev verdi. Feghouli'ye dün Ndiaye ve Fernando'nun önünde yer verdi.

  1. 16.12.2018
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