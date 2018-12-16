Galatasaray'da galibiyet hasreti büyüyor

Şampiyon Galatasaray ile lider Başakşehir'i buluşturan karşılaşmadan galibiyet sesi çıkmadı: 1-1. Ev sahibi ekip 18. Dakikada İrfan'ın klas golüyle öne geçerken Cimbom penaltıdan skora denge getirdi. 30'da golü kaydeden isim Eren Derdiyok'tu. Maç bu skorla tamamlanırken sarı-kırmızılı ekip, üst üste son 4 maçında 3 puan çıkartmayı başaramadı. Bu süreçte 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan sarı kırmızılılar, kötü tabloya rağmen rakiplerinin aldığı sonuçlar nedeniyle Süper Lig'de 2. sıraya yükseldi. Galibıyete hasret kalan Galatasaray, en son 2016 yılında üst üste 7 maçta galip gelememiş ve en kötü serisini yaşamıştı. Öte yandan ligde kötü gidişata Şampiyonlar Ligi'ni de ekleyen sarı-kırmızılılar, Lokomotiv ve Porto maçlarından da mağlubiyetle ayrıldı.



GENÇLER FARK ATTI

U21 Ligi mücadelesinde Galatasaray deplasmanda Başakşehir'i 3-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılı takıma galibiyeti getiren golleri Çekdar, Metehan ve Ahmet kaydetti.



CEZALARI SONA ERDİ

G alatasaray'da cezaları biten 3 futbolcu formasına kavuştu. F.Bahçe derbisinden sonra 5 maç ceza verilen N'Diaye, Konya maçından sonra 3 maç ceza alan Serdar ve cezası nedeniyle Rize müsabakasında görev almayan Fernando, dün ilk 11'de başladı.



KADROYA LİG AYARI

Terim, kadroda 2 değişiklik yaptı. Porto maçında cezası nedeniyle oynamayan Serdar'ı Maicon'un yerine sahaya sürerken, cezası devam eden Donk'un yerine ise Onyekuru'ya görev verdi. Feghouli'ye dün Ndiaye ve Fernando'nun önünde yer verdi.

