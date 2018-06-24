Fatih Terim açıkladı: 'Keşke bu isimleri alabilsek!

G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim, birçok konu hakkında önemli açıklamalar yaptı. Camiaya önemli mesajlar gönderen Terim, "Kimse karamsar bir yapıya bürünmesin. Benim hayalim belli. Daha geldiğim ilk gün söyledim. O hayal için de çalışacağız ve kazanmak için mücadele edeceğiz. Daha çok uğraşmalıyız o arzu için. Real Madrid maçını hatırlayın. O futbolu ve mücadeleyi tekrar göstereceğiz. Daha iyisi de neden olmasın" dedi.



DEVLER LİGİ AYRICALIK

Taraftarın gurur duyacağı bir takımı izletmeye devam edeceklerini kaydeden tecrübeli hoca, "Şampiyonlar Ligi'ndeki birçok takımla ekonomik ve idari olarak makas açılmış durumda. Ancak onları yakalamak bizim işimiz. Bu hayali kafamda kuruyorum. Gerçekleşmesi için elimizden geleni yapacağız. Şampiyonlar Ligi anlamda farklı bir hazırlık gerektiriyor. O ligde mücadele etmek bir ayrıcalık ve bunun tadını çıkarmalıyız" açıklamasını yaptı.

'KEŞKE BU İSİMLERİ ALABİLSEK'

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, ismi kulüple anılan futbolcularla ilgili kısa konuştu. Milik, Imbula, Nuri Şahin ve Bacca iyi futbolcular. 'Keşke alabilsek' dediğim isimler var. Ancak öncelikle mevcut kadromuzu korumak istiyoruz" açıklamasını yaptı.



'GALATASARAY'A YAKIŞAN BUDUR'

"UEFA'nınyaptırımları belli" diyen Aslan'ın hocası, "Elimizi kolumuzu bağlayan maddeler var. Açıkçası rahat değiliz fakat şartlar ne olursa olsun yapabileceklerimiz var. Bunu herkesin de bilmesini isterim. Galatasaray'a yakışan budur" sözlerini sarfetti.

'TARİH BU ŞAMPİYONLUĞU AYRI YERE KOYACAK

SÜPER Lig'de elde ettikleri şampiyonluğun önemine değinen Fatih Terim, "Tarih bu şampiyonluğu ayrı bir yere koyacak. Bundan herkes emin olabilir. Ayrıca zihinlerimiz gibi bedenlerimiz de bu kayıtları tutuyor ve bu kayıt hiç silinmeyecek. Çünkü hakikaten çok anlamlı ve kıymetli şampiyonluk" ifadelerini kullandı.



'GECE-GÜNDÜZ ÇALIŞIYORUZ'

İMPARATOR, transfer çalışmalarıyla ilgili de şunları söyledi: "Gece-gündüz çalışıyoruz. Emeklerimizi hiçe sayanları dikkate almayın. Mümkün olduğunca hızlı ve açık şekilde kamuoyunu bilgilendireceğiz. Şimdilik sadece sabırla bekleyin. Sosyal medyada takipçi artırma çabasına girenlere itibar etmeyin."



GENÇBİRLİĞİ İTİRAFI!

FATİH Terim, geçtiğimiz sezon 1-0 mağlup oldukları Gençbirliği maçıyla ilgili itirafta bulundu. O karşılaşmadan sonra büyük üzüntü duyduğunu kaydeden Terim, "Kimsenin bilmediği bir şey var. Ben dönüş uçaklarında maçı seyrederim. Seyredince daha fazla üzüldüm. 3 puan kaybına, oynadığımız futbola, son saniyedeki hatamızı görünce daha çok üzüldüm. Önemli bir avantajı kaybetmiştik" dedi.