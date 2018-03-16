2 gerçek G.Saraylı – Fotomaç – 16 Mart 2018
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    16 Mart 2018, Cuma
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    2 gerçek G.Saraylı

    2 gerçek G.Saraylı

    Dev maç öncesi iki takımda birbirlerine gol atan 2'şer oyuncu bulunuyor.

    Dev maç öncesi iki takımda birbirlerine gol atan 2'şer oyuncu bulunuyor. 'da kaptan ve , parçalı forma ile ezeli rakiplerinin filelerini daha önce havalandıran isimler. Yani taraftarın deyimiyle 'Gerçek Galatasaraylılar'... 'de ise ile çubuklu ile daha önce Cimbom'a gol atma sevincini yaşadılar.
    1. 16 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 22:53
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