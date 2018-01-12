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    12 Ocak 2018, Cuma
    OYUN ENGLISH

    G.Saray, Muslera'nın yedeğini buldu

    G.Saray, Muslera'nın yedeğini buldu

    , genç kaleci için ile pazarlıklara başladı.

    'da Teknik Direktör 'in sol bek takviyesinin ardından düşündüğü genç ve yerli kaleci takviyesi için ilk adım atıldı.

    Milli takım havuzunda yer alan ve ileride 'ın kalesini koruyabilecek kapasiteye sahip olan bir file bekçisi isteyen 'in raporu doğrultusunda 'da forma giyen için harekete geçildi.

    Yapılan ilk görüşmede , 22 yaşındaki genç kaleci için 500 bin euro teklif etti. ise 750 bin euro bonservis bedeli istedi.

    Sarı-kırmızılılar, transferinin bitirilmesi halinde sezon başında kadrosuna kattığı Fransız kaleci Cedric Carrasso ile yollarını ayıracak.

    BÜLENT TORAMAN, TRANSFERİ DOĞRULADI
    Beinsport'a konuşan Futbol Şube Sorumlusu Bülent Toraman, "Çağlar için teklif geldi. Biz bu teklif için teşekkür ettik kendilerine. Çağlar'ın Karabükspor'da kalmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

    1. 12 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 09:21
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