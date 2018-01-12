G.Saray, Muslera'nın yedeğini buldu

Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim'in sol bek takviyesinin ardından düşündüğü genç ve yerli kaleci takviyesi için ilk adım atıldı.

Milli takım havuzunda yer alan ve ileride Galatasaray'ın kalesini koruyabilecek kapasiteye sahip olan bir file bekçisi isteyen Fatih Terim'in raporu doğrultusunda Karabükspor'da forma giyen Çağlar Akbaba için harekete geçildi.

Yapılan ilk görüşmede Galatasaray, 22 yaşındaki genç kaleci için 500 bin euro teklif etti. Karabükspor ise 750 bin euro bonservis bedeli istedi.

Sarı-kırmızılılar, Çağlar Akbaba transferinin bitirilmesi halinde sezon başında kadrosuna kattığı Fransız kaleci Cedric Carrasso ile yollarını ayıracak.



BÜLENT TORAMAN, TRANSFERİ DOĞRULADI

Beinsport'a konuşan Karabükspor Futbol Şube Sorumlusu Bülent Toraman, "Çağlar için teklif geldi. Biz bu teklif için teşekkür ettik kendilerine. Çağlar'ın Karabükspor'da kalmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.