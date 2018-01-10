Cimbom, Niasse'nin peşinde
Sürpriz bir şekilde eski gözdesi Oumar Niasse’yi gündeme alan Cimbom, İngiliz kulübüne satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulundu
Everton ilk planda kiralamaya sıcak bakmasa da Senegalli yıldızın Galatasaray'a gelmek istemesi üzerine kararını değiştirebileceğinin işaretlerini verdi. Sarı-kırmızılı ekip şimdi Everton'dan gelecek yanıtı bekliyor. Senegalli santrforla Crystal Palace, Brighton&Hove Albion ve West Bromwich Albion da ilgileniyor ancak Niasse'nin tercihi G.Saray'ın şansını artırıyor.
Sözleşmesi 2020'de bitecek olan Niasse, Everton'da bu sezon toplam 16 maçta 9 gol attı, 3 asist yaptı.
- 10 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 12:27
-
Fener'e kalite geldi
Toplam 3
Yorum
umut diğer klüpler ciddi takviyeler yapıyor bizde ise her yıl oldugu gibi aziz yıldırım salvoları. Yok ffp, yok takım iyi vs vs.
-
Joker Hubocan
Toplam 1
Yorum
paşa Hubocan tam bir stoper sol bekte ersun hoca oynattı ve orası onun yeri değil bunu gördük bence stoperin değişmezi olmalı
-
Menajeri açıkladı! Giroud Beşiktaş'a...
Toplam 2
Yorum
Dnz Insallah bir yerde karsilasiriz da gosteririz ona emekliligi. Beşiktaş çin kulübü mü cin kulübümü görür.
Cimbom, Niasse'nin peşinde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.