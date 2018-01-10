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    10 Ocak 2018, Çarşamba
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    Cimbom, Niasse'nin peşinde

    Cimbom, Niasse'nin peşinde

    Sürpriz bir şekilde eski gözdesi ’yi gündeme alan Cimbom, İngiliz kulübüne satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulundu

    Transferde öncelikle sol bek arayan ani bir manevrayla golcü harekatına da başladı. 'in isteği üzerine kolları sıvayan Cimbom, Cenk Tosun'un transferi sonrası satış listesine konulan 'yi bünyesine katmak için hamle yaptı. İngiliz ekibiyle görüşen Galatasaray, 27 yaşındaki golcüyü satın alma opsiyonlu kiralamak için teklifte bulundu

    Everton ilk planda kiralamaya sıcak bakmasa da Senegalli yıldızın Galatasaray'a gelmek istemesi üzerine kararını değiştirebileceğinin işaretlerini verdi. Sarı-kırmızılı ekip şimdi Everton'dan gelecek yanıtı bekliyor. Senegalli santrforla Crystal Palace, Brighton&Hove Albion ve West Bromwich Albion da ilgileniyor ancak Niasse'nin tercihi G.Saray'ın şansını artırıyor.

    Sözleşmesi 2020'de bitecek olan Niasse, Everton'da bu sezon toplam 16 maçta 9 gol attı, 3 asist yaptı.

    1. 10 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 12:27
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