Son kez Asamoah!
Haziran’da sözleşmesi bitecek 29 yaşındaki oyuncu ile anlaşan Aslan, Juve’ye 1.5 milyon Euro önerdi. Teklif reddedilirse Asamoah sezon sonunda bedelsiz olarak gelecek
Asamoah transferini Fatih Terim de sabırsızlıkla beklerken, tecrübeli teknik adam şu ana kadar gündeme gelen diğer adaylara sıcak bakmadı. Son olarak Marsilya'da oynayan ve şu anda bonservisi elinde olan Evra teknik heyetin onayını alamazken, daha sonra gündeme Norveç ekibi Rosenborg'un sol beki ve Martin Linnes'in milli takımdan arkadaşı Birger Meling geldi. 2020'de sözleşmesi sona erecek 23 yaşındaki Meling'i de ilk planda düşünmeyen Terim, Ganalı yıldızın transferi sezon sonuna kalırsa ikinci yarı için sol beke geçici bir çözüm arayacak. Sezonun ikinci yarısında çıkan test sonuçlarına göre antrenmenlara tabi tutulacaklar. (Sabah)
- 10 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 09:21
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Para yoksa almayın
Toplam 2
Yorum
keşiş bir gün önce aykut hoca konuştu hiç bir siyasiden bahsettimi bu çok tehlikeli ya ama haklı 6 puan geride bi şey yapmak lazım
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Ünal Aysal'dan Fatih Terim yorumu
Toplam 13
Yorum
göz gs yi satıp giden adam,lobileri sayesinde şimdi kurtarıcı oldu,yazıklar olsun.
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Kocaman: Bazıları canımı sıkıyor
Toplam 4
Yorum
adalet Sen kim genç oyuncu kim.Sen önce oyun anlamında kendini yetiştir.
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