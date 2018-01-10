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    10 Ocak 2018, Çarşamba
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    kez Asamoah!

    Son kez Asamoah!

    Haziran’da sözleşmesi bitecek 29 yaşındaki oyuncu ile anlaşan Aslan, Juve’ye 1.5 milyon Euro önerdi. Teklif reddedilirse Asamoah sezon sonunda bedelsiz olarak gelecek

    Ara transferin sessiz takımı 'da düğmeye basıldı. Başkan 'in talimatıyla Kwadwo Asamoah için 'da Juventus Sportif Direktörü Fabio Paratici ile görüşen sarı-kırmızılı yetkililer, Ganalı sol bekle her konuda anlaştıklarını bildirdi ve İtalyan ekibini ikna çalışmalarına başladı. Galatasaray, Juventus'la sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini uzatmayan Asamoah için devre arasında 1.5 milyon Euro bonservis ödemeye hazır. İtalyan devi sezon başında olduğu gibi 29 yaşındaki oyuncuyu yine satmaya yanaşmazsa ön protokol imzalanacak ve Asamoah sezon sonu bonservis bedeli olmadan Aslan'a gelecek.
    DİĞER ADAYLARA VETO
    Asamoah transferini de sabırsızlıkla beklerken, tecrübeli teknik adam şu ana kadar gündeme gelen diğer adaylara sıcak bakmadı. olarak Marsilya'da oynayan ve şu anda bonservisi elinde olan Evra teknik heyetin onayını alamazken, daha sonra gündeme Norveç ekibi Rosenborg'un sol beki ve Martin Linnes'in milli takımdan arkadaşı Birger Meling geldi. 2020'de sözleşmesi sona erecek 23 yaşındaki Meling'i de ilk planda düşünmeyen Terim, Ganalı yıldızın transferi sezon sonuna kalırsa ikinci yarı için sol beke geçici bir çözüm arayacak. Sezonun ikinci yarısında çıkan test sonuçlarına göre antrenmenlara tabi tutulacaklar. (Sabah)

    1. 10 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 09:21
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