 Necati Ateş'ten Terim'e çağrı! – Fotomaç – 18 Aralık 2017 ;
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    19 Aralık 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    'ten Terim'e çağrı!

    Necati Ateş'ten Terim'e çağrı!

    eski yıldızı , teknik direktör Igor Tudor ile yolların ayrılmasından sonra sosyal medyadan paylaşımda bulundu.

    Bir dönem forması da giyen eski futbolcu , teknik direktör Igor Tudor ile yolların ayrılmasından sonra sosyal medya hesabından paylaşımında bulundu

    Ateş, Galatasaray'ın gerçek ruhuna ihtiyacı var evine, yuvana, dönme zamanı Hocam! 3 yıllık hasreti bitirip şampiyonluk zamanı Hocam! paylaşımını yaptı.

    İşte o paylaşım;



    1. 18 Aralık 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 14:38
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