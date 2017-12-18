Necati Ateş'ten Terim'e çağrı!
Galatasaray eski yıldızı Necati Ateş, teknik direktör Igor Tudor ile yolların ayrılmasından sonra sosyal medyadan paylaşımda bulundu.
Bir dönem Galatasaray forması da giyen eski futbolcu Necati Ateş, teknik direktör Igor Tudor ile yolların ayrılmasından sonra sosyal medya hesabından Fatih Terim paylaşımında bulundu
Ateş, Galatasaray'ın gerçek ruhuna ihtiyacı var evine, yuvana, dönme zamanı Hocam! 3 yıllık hasreti bitirip şampiyonluk zamanı Hocam! paylaşımını yaptı.
İşte o paylaşım;
- 18 Aralık 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 14:38
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Şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni favori...
Toplam 6
Yorum
bence fb konya macını 3 puanla gecebilirse devre arası o savunmayı komple yenilerse samp.lugun en güclü adayıdır
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Tudor'un gönderilmesi Hırvat basınında
Toplam 1
Yorum
akdği imparaTudor
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Avcı bombası
Toplam 40
Yorum
Gayret Getir Hasan şaşı yada Ronald Koeman
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