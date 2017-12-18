Necati Ateş'ten Terim'e çağrı!

Bir dönem Galatasaray forması da giyen eski futbolcu Necati Ateş, teknik direktör Igor Tudor ile yolların ayrılmasından sonra sosyal medya hesabından Fatih Terim paylaşımında bulundu

Ateş, Galatasaray'ın gerçek ruhuna ihtiyacı var evine, yuvana, dönme zamanı Hocam! 3 yıllık hasreti bitirip şampiyonluk zamanı Hocam! paylaşımını yaptı.

İşte o paylaşım;





