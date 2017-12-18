 G.Saray, Tudor'u KAP'a bildirdi! – Fotomaç – 18 Aralık 2017 ;
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    19 Aralık 2017, Salı
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    G.Saray, Tudor'u KAP'a bildirdi!

    G.Saray, Tudor'u KAP'a bildirdi!

    'da 'la yollar ayrıldı. Sarı-kırmızılı kulüp ayrılığı KAP'a bildirdi.

    Saat 14.00'te TT Stadı'nda olağanüstü toplanan Yönetimi, Hırvat Teknik adam 'un görevine son verme kararı aldı. Galatasaray'da Tudor dönemi yardımcılarıyla birlikte sona erdi.

    Hafta sonu Göztepe karşılaşmasında takımın başında Emrah Bayraktar olacak. Bayraktar, sezon başında Futbol Akademisi'nde Gençlik Gelişim Teknik Sorumlusu olarak göreve getirilmişti.

    KAP'A BİLDİRİLDİ!
    Galatasaray, Igor Tudor ile yolların ayrıldığını KAP'a bildirdi.

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    1. 18 Aralık 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 19:32
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