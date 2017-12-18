G.Saray, Tudor'u KAP'a bildirdi!
Galatasaray'da Igor Tudor'la yollar ayrıldı. Sarı-kırmızılı kulüp ayrılığı KAP'a bildirdi.
Saat 14.00'te TT Stadı'nda olağanüstü toplanan Galatasaray Yönetimi, Hırvat Teknik adam Igor Tudor'un görevine son verme kararı aldı. Galatasaray'da Tudor dönemi yardımcılarıyla birlikte sona erdi.
Hafta sonu Göztepe karşılaşmasında takımın başında Emrah Bayraktar olacak. Bayraktar, sezon başında Futbol Akademisi'nde Gençlik Gelişim Teknik Sorumlusu olarak göreve getirilmişti.
KAP'A BİLDİRİLDİ!
Galatasaray, Igor Tudor ile yolların ayrıldığını KAP'a bildirdi.
İşte yapılan açıklama:
- 18 Aralık 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 19:32
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Şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni favori...
Toplam 6
Yorum
bence fb konya macını 3 puanla gecebilirse devre arası o savunmayı komple yenilerse samp.lugun en güclü adayıdır
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Tudor'un gönderilmesi Hırvat basınında
Toplam 1
Yorum
akdği imparaTudor
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Avcı bombası
Toplam 40
Yorum
Gayret Getir Hasan şaşı yada Ronald Koeman
G.Saray, Tudor'u KAP'a bildirdi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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