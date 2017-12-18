G.Saray, Tudor'u KAP'a bildirdi!

Saat 14.00'te TT Stadı'nda olağanüstü toplanan Galatasaray Yönetimi, Hırvat Teknik adam Igor Tudor'un görevine son verme kararı aldı. Galatasaray'da Tudor dönemi yardımcılarıyla birlikte sona erdi.

Hafta sonu Göztepe karşılaşmasında takımın başında Emrah Bayraktar olacak. Bayraktar, sezon başında Futbol Akademisi'nde Gençlik Gelişim Teknik Sorumlusu olarak göreve getirilmişti.



KAP'A BİLDİRİLDİ!

Galatasaray, Igor Tudor ile yolların ayrıldığını KAP'a bildirdi.



İşte yapılan açıklama:



