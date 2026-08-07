Middlesbrough-Wrexham maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Middlesbrough ile Wrexham, İngiltere Lig Kupası 1. Tur mücadelesinde kozlarını paylaşacak. Riverside Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma, iki takımın da 2026-27 EFL Cup serüvenindeki ilk sınavı olacak. Ev sahibi Middlesbrough, taraftarı önünde avantaj yakalayarak üst tura yükselmeyi hedeflerken, Wrexham ise deplasmanda sürpriz yapmanın hesaplarını yapıyor. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak mücadele öncesinde futbolseverler maçın yayın saati ve kanalını araştırıyor. İşte Middlesbrough-Wrexham karşılaşmasına ilişkin merak edilen ayrıntılar!

Middlesbrough-Wrexham MAÇI NE ZAMAN?

İngiltere Lig Kupası 1. Tur kapsamında oynanacak Middlesbrough-Wrexham karşılaşması, 7 Ağustos Cuma günü oynanacak.

Middlesbrough-Wrexham MAÇI SAAT KAÇTA?

Middlesbrough'un evi Riverside Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı mücadele, Türkiye Saati İle 22.00'de başlayacak.

Middlesbrough-Wrexham MAÇI HANGİ KANALDA?

Middlesbrough ile Wrexham arasında oynanacak İngiltere Lig Kupası 1. Tur mücadelesinin Türkiye'de resmi canlı yayıncısı bulunmuyor.

Middlesbrough-Wrexham MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Middlesbrough: Brynn; Brittain, Ayling, Malanda, Borges; Berhalter, Morris; Whittaker, Cartwright, Castledine; Lankshear

Wrexham: Okonkwo; Vyner, Hyam, Doyle; Imray, Dobson, Thomason, Cacace; Cadamarteri, Broadhead; Moore