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Yeni sezon öncesinde kadrolarını güçlendiren ve taktiksel uyumlarını artırmak için yoğun kamp temposuna giren Kasımpaşa ile Gençlerbirliği, hazırlık maçında kozlarını paylaşacak. Teknik direktörlerin yeni transferleri sahada göreceği ve ideal kadrolarını oluşturmak adına farklı oyun sistemlerini deneyeceği mücadele öncesinde sporseverler arama motorlarında "Kasımpaşa - Gençlerbirliği maçı yarın ne zaman, saat kaçta?", "Kasımpaşa hazırlık maçı hangi kanalda yayınlanacak?" ve "Kasımpaşa - Gençlerbirliği maçı canlı izle" aramalarını gerçekleştiriyor. İşte 24 Temmuz 2026 Cuma günü oynanacak Kasımpaşa - Gençlerbirliği hazırlık müsabakasının başlama saati, canlı yayın durumu ve son gelişmeler...

KASIMPAŞA - GENÇLERBİRLİĞİ HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN?

Kasımpaşa ile Gençlerbirliği arasındaki sezon öncesi özel karşılaşma 24 Temmuz Cuma günü oynanacak.

KASIMPAŞA - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI SAAT KAÇTA?

Karşılaşma saat 15:00'te başlayacak.

KASIMPAŞA - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI CANLI ANLATIM İÇİN TIKLAYINIZ