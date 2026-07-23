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Haberler Futbol Kasımpaşa - Gençlerbirliği maçı saat kaçta, hangi kanalda? | CANLI

Kasımpaşa - Gençlerbirliği maçı saat kaçta, hangi kanalda? | CANLI

Süper Lig ve 1. Lig'in iki köklü kulübü Kasımpaşa ile Gençlerbirliği, yeni sezon öncesi kamp çalışmaları kapsamında hazırlık maçında karşı karşıya geliyor. Takımlarının yeni transferlerini ve güncel form durumunu gözlemlemek isteyen futbolseverler arama motorlarında "Kasımpaşa - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta?", "Kasımpaşa Gençlerbirliği hazırlık maçı hangi kanalda?" ve "Kasımpaşa - Gençlerbirliği canlı izle" sorularına yanıt arıyor. İşte yarın oynanacak olan özel karşılaşmanın başlama saati, yayın bilgileri ve detayları...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 23 Temmuz 2026 22:09
Kasımpaşa - Gençlerbirliği maçı saat kaçta, hangi kanalda? | CANLI

Kasımpaşa - Gençlerbirliği maçı canlı anlatım linki için tıkla...

Yeni sezon öncesinde kadrolarını güçlendiren ve taktiksel uyumlarını artırmak için yoğun kamp temposuna giren Kasımpaşa ile Gençlerbirliği, hazırlık maçında kozlarını paylaşacak. Teknik direktörlerin yeni transferleri sahada göreceği ve ideal kadrolarını oluşturmak adına farklı oyun sistemlerini deneyeceği mücadele öncesinde sporseverler arama motorlarında "Kasımpaşa - Gençlerbirliği maçı yarın ne zaman, saat kaçta?", "Kasımpaşa hazırlık maçı hangi kanalda yayınlanacak?" ve "Kasımpaşa - Gençlerbirliği maçı canlı izle" aramalarını gerçekleştiriyor. İşte 24 Temmuz 2026 Cuma günü oynanacak Kasımpaşa - Gençlerbirliği hazırlık müsabakasının başlama saati, canlı yayın durumu ve son gelişmeler...

KASIMPAŞA - GENÇLERBİRLİĞİ HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN?

Kasımpaşa ile Gençlerbirliği arasındaki sezon öncesi özel karşılaşma 24 Temmuz Cuma günü oynanacak.

KASIMPAŞA - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI SAAT KAÇTA?

Karşılaşma saat 15:00'te başlayacak.

KASIMPAŞA - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI CANLI ANLATIM İÇİN TIKLAYINIZ

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