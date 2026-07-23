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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol İbrahim Hacıosmanoğlu: Eleştiri hakkı ayrıştırıcı söylemlere dönüşmemelidir

İbrahim Hacıosmanoğlu: Eleştiri hakkı ayrıştırıcı söylemlere dönüşmemelidir

Spor Güvenliği Değerlendirme Toplantısı'nda konuşan TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, futbolun güven ve huzur ortamında yaşatılması gerektiğini vurgulayarak, "Eleştiri hakkı ayrıştırıcı söylemlere dönüşmemelidir" dedi. Kulüpler Birliği Başkanı Ertuğrul Doğan ise güvenlik giderlerinin devlet tarafından karşılanmasını talep etti.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 23 Temmuz 2026 19:04 Güncelleme Tarihi: 23 Temmuz 2026 19:08
İbrahim Hacıosmanoğlu: Eleştiri hakkı ayrıştırıcı söylemlere dönüşmemelidir

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ise toplantıda 2 gün boyunca Türk futbolunun güvenlik uygulamalarının tüm yönleriyle ele alınacağını ve geçen sezonun detaylı şekilde değerlendirileceğini belirtti.

Alınacak kararların gelecek sezon için yol haritası oluşturacağını aktaran Hacıosmanoğlu, şunları kaydetti:

"Futbol ülkemizde yalnızca bir spor dalı değil, milyonlarca insanın ortak sevincidir. Bu değeri korumanın yolu ise futbolun güven ve huzur ortamında yaşamasından geçmektedir. Bu da başta güvenlik güçleri olmak üzere futbol ailesinin tüm paydaşlarının ortak sorumluluğudur. Güvenli, huzurlu ve küfürden uzak tribünler spora olan ilgi ve katılımı artırmaktadır. Şiddet, taşkınlık ve güvensizlik ortamı ise sporun ruhuna zarar vermektedir. Sporda şiddet yalnızca statların ve spor alanlarının içinde yaşamamaktadır. Saha dışındaki dilde belirleyici hale gelmiştir. Spor üzerine yorum yapan herkesin kullandığı dil büyük sorumluluk taşımaktadır. Eleştiri hakkı ayrıştırıcı söylemlere dönüşmemelidir."

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