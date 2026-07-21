Bursa’da biletler kapış kapış

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Bursaspor, 26 Temmuz Pazar günü saat 19.00'da Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk ile karşı karşıya gelecek.
Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 21 Temmuz 2026 06:50
Arda Turan yönetimindeki Ukrayna temsilcisi ile oynanacak müsabaka öncesi satışa sunulan biletlere yeşil beyazlı taraftarlar büyük ilgi gösterdi. Kombine sahiplerine tanınan öncelikli satış sürecinde 15 bin 230 bilet satıldığı bildirildi. Bursaspor- Shakhtar Donetsk maçının kapalı gişe oynanması bekleniyor.