Divock Origi'den kariyeri için flaş karar! Resmen açıkladı

Kariyerinde Lille, Liverpool ve Milan gibi ekiplerde forma giymiş olan Belçikalı santrfor Divock Origi, 31 yaşında futbolu bıraktığını açıkladı.

Futbolu bırakmasının ardından açıklama yapan Origi, "Bir futbolcu olarak bu oyundaki amacımı gerçekleştirdim. En büyük sahnelerde oynamak ve en büyük kupaları kazanmak gibi çocukluk hayallerimi gerçekleştirdim. Tüm bunlar için Tanrı'ya şükrediyorum. Parlamama yardım eden dünyanın dört bir yanındaki taraftarlara: Birlikte yarattığımız her unutulmaz an, her gol, tarihe geçen her an sonsuza dek bizim olacak. Yanımda duran her kulübe, tüm antrenörlere ve takım arkadaşlarıma teşekkür ederim. Beni sahanın çok ötesinde şekillendirdiniz. Aileme ve bana en yakın olanlara... Sizler olmasaydınız, bugün olduğum kişi olamazdım. Size sonsuza kadar minnettarım. Görev tamamlandı. Şimdi bir sonraki görevime adım atıyorum. Bu yolculuğun devamı gelecek... Sevgilerimle." ifadelerini kullandı.