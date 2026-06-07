TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu: Haklının yanındayız!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Mali Genel Kurulu, Ankara'da yapıldı. Genel kurul toplantısı, 182 delegenin imzasıyla açıldı. Divan başkanlığına, Fatih Karagümrük Kulübü Başkanı Süleyman Hurma seçildi. Genel kurula TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, TFF Yönetim Kurulu üyeleri, FIFA, UEFA temsilcileri, kulüp başkan ve yöneticileri ile delegeler katıldı.

Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Zeyyat Kafkas ve A Milli Futbol Takımı'nın eski teknik direktörü Şenol Güneş de kongrede yer aldı.

Genel kurulda TFF statüsü gereğince 1 Haziran 2025-31 Mayıs 2026 dönemi ele alındı. Yönetim kurulu faaliyet raporu, gelir-gider tabloları ve bilanço ile denetleme kurulu raporu toplantıda okunarak görüşüldü.

"HAKLININ YANINDAYIZ"

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, TFF Olağan Mali Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulundu. Hacıosmanoğlu, "Hakemlerin değil futbolun konuşulduğu bir iklim oluşturmak istiyoruz. Her zaman güçlünün değil, haklının yanındayız. Bizim için her kulübün alın teri kutsaldır, bu kutsalı korumak asli görevimizdir." dedi.