CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Ürdün'den Dünya Kupası içi flaş karar! Resmi mesai saatleri...

Ürdün'den Dünya Kupası içi flaş karar! Resmi mesai saatleri...

Ürdün hükümeti, milli futbol takımının 2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki maç günlerinde resmi kurumlarda mesai başlangıç saatini iki saat erteleme kararı aldı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 01 Haziran 2026 00:20 Güncelleme Tarihi: 01 Haziran 2026 00:21
Ürdün'den Dünya Kupası içi flaş karar! Resmi mesai saatleri...

Ürdün Başbakanlığından yapılan açıklamada, Başbakan Cafer Hassan'ın talimatıyla, milli takımın maç günlerinde resmi dairelerde işbaşı saatinin 08.00 yerine 10.00 olarak belirlendiği duyuruldu.

Buna göre, grup aşamasındaki ilk tur karşılaşmaları nedeniyle 17, 23 ve 28 Haziran günlerinde Ürdün'deki resmi kurumlarda mesai saat 10.00'da başlayacak.

Açıklamada kararın, Ürdün vatandaşlarının FIFA Dünya Kupası'nda ilk kez boy gösterecek olan milli takımlarının karşılaşmalarını izleyebilmelerini sağlamak amacıyla alındığı kaydedildi.

Ürdün, 2026 FIFA Dünya Kupası J Grubu'nda Arjantin, Cezayir ve Avusturya ile mücadele edecek.

Milli takım, turnuva hazırlıklarını 7 Haziran'da ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı San Diego kentindeki Snapdragon Stadyumu'nda Kolombiya ile yapacağı hazırlık maçıyla tamamlayacak. Ürdün kafilesi, bu maçın ardından Portland kentindeki resmi Dünya Kupası kamp merkezine geçecek.

Osimhen'den o transfer sözlerine yanıt!
Bensebaini'ye G.Saray çağrısı!
DİĞER
Suna Selen Münir Özkul ile neden boşandıklarını ilk kez açıkladı! "Taze kana ihtiyacım vardı"
Gözler Başkan Erdoğan'da: Bayram tatili sonrası Kabine toplanıyor! NATO Zirvesi'nden Orta Doğu'ya masada neler var?
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Barış Alper'den F.Bahçe açıklaması!
Şampiyonlar Ligi Arda Güler'i onurlandırdı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Osimhen'den o transfer sözlerine yanıt! Osimhen'den o transfer sözlerine yanıt! 21:56
Millilerden İtalya karşısında iyi prova! Millilerden İtalya karşısında iyi prova! 21:36
"Her zaman Türkiye'nin tarafında olacağız" "Her zaman Türkiye'nin tarafında olacağız" 21:31
"Değerli bir takımla karşılaşacağız" "Değerli bir takımla karşılaşacağız" 21:23
Arsenal 22 yıl sonra gelen lig şampiyonluğunu kutladı! Arsenal 22 yıl sonra gelen lig şampiyonluğunu kutladı! 19:23
Şampiyonlar Ligi Arda Güler'i onurlandırdı! Şampiyonlar Ligi Arda Güler'i onurlandırdı! 18:43
Daha Eski
Aziz Yıldırım Bolu'da Fenerbahçelilerle bir araya geldi Aziz Yıldırım Bolu'da Fenerbahçelilerle bir araya geldi 18:25
Swiatek ve Bencic, Fransa Açık'a veda etti! Swiatek ve Bencic, Fransa Açık'a veda etti! 18:22
Bahattin Sofuoğlu 16'ncı tamamladı Bahattin Sofuoğlu 16'ncı tamamladı 18:16
Milliler Dünya Kupası hazırlıklarını sürdürdü Milliler Dünya Kupası hazırlıklarını sürdürdü 17:51
Cagliari'den flaş Semih Kılıçsoy açıklaması! Cagliari'den flaş Semih Kılıçsoy açıklaması! 16:35
Bensebaini'ye G.Saray çağrısı! Bensebaini'ye G.Saray çağrısı! 16:26