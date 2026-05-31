Haberler Futbol Jose Mourinho'dan flaş transfer kararı! Arda Güler...

Teknik Direktör Jose Mourinho’nun Real Madrid'e dönmek için gün saydığı bu süreçte, Portekizli teknik adamın ilk transfer hedeflerinden biri Nico Paz oldu. İşte sürece dair ayrıntılar ve Arda Güler detayı...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mayıs 2026 13:29 Güncelleme Tarihi: 31 Mayıs 2026 16:43
Real Madrid'de Jose Mourinho etkisi transfer çalışmalarına da yansıyor. Deneyimli çalıştırıcının kadrosunda görmek istediği Nico Paz, Arda Güler'in forma mücadelesinde yeni ve güçlü bir rakip olarak öne çıkıyor.

MOURINHO'NUN İLK HEDEFİ NICO PAZ

Alvaro Arbeloa ile yollarını ayırmasının ardından yeni sezonda Real Madrid'in başına Jose Mourinho'yu getirmeye hazırlanan İspanyol devinde transfer planlaması hız kazandı. Başkanlık seçiminin ardından Florentino Perez'in anlaşmayı resmiyete dökmesi beklenirken, Portekizli teknik adamın kadro yapılanmasına dair ilk hamleleri de netleşmeye başladı.

İtalyan basınından Gianluca Di Marzio'nun haberine göre Mourinho, Real Madrid'deki ilk transfer hedefi olarak Nico Paz'ı belirledi. Sezonu Serie A ekibi Como'da geçiren ve performansıyla dikkat çeken Arjantinli genç yıldızın, yeni sezonda mutlaka kadroda yer almasını istediği ifade ediliyor.

ARDA GÜLER İÇİN REKABET ARTIYOR

Mourinho'nun Nico Paz ısrarı, Real Madrid'de forma rekabetini daha da sertleştirebilir. Arda Güler ile benzer pozisyonlarda görev yapan genç oyuncunun takıma katılması halinde, orta saha ve hücum rotasyonunda ciddi bir yoğunluk oluşacak.

