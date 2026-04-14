CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Al Qadsiah - Al Shabab maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Al Qadsiah - Al Shabab maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Suudi Arabistan Profesyonel Ligi’nde kritik haftaya girildi. Al Qadsiah ile Al Shabab FC 28. hafta mücadelesinde karşı karşıya geliyor. “Al Qadsiah - Al Shabab maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?” soruları futbolseverler tarafından araştırılıyor. Al-Nassr, sahasında Al-Ettifaq karşısında şampiyonluk yolunda kritik bir maça çıkacak. Maçların başlama saatleri, yayıncı kanal bilgileri ve puan durumundaki son gelişmeler futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 14 Nisan 2026 12:00 Güncelleme Tarihi: 14 Nisan 2026 12:01
Al Qadsiah - Al Shabab maçı canlı anlatım için tıkla!

Suudi Arabistan Profesyonel Ligi'nde şampiyonluk düğümü çözülüyor! Ligin zirvesinde yer alan Al-Nassr, 7 yıl aradan sonra mutlu sona ulaşmak için Al-Ettifaq engelini geçmeye çalışacak. Diğer yanda ise ligin orta sıralarını yakından ilgilendiren Al Qadsiah - Al Shabab mücadelesi nefes kesecek. Peki, Al Qadsiah - Al Shabab maçı saat kaçta? Al-Nassr şampiyonluk yolunda hata yapacak mı? İşte dev maçların yayın bilgileri ve ligdeki son durum...

AL QADSIAH - AL SHABAB FC MAÇI SAAT KAÇTA?

Al Qadsiah ile Al Shabab arasındaki Suudi Arabistan Pro Lig maçı bu akşam oynanacak. Karşılaşma saat 21:00'de başlayacak.

AL QADSIAH - AL SHABAB FC MAÇI HANGİ KANALDA?

Al Qadsiah - Al Shabab maçının Türkiye'de yayıncısı bulunmuyor. Al Qadsiah-Al Shabab FC (KSA) maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

MUHTEMEL 11'LER

Al-Nassr muhtemel 11: Bento, Boushal, Simakan, Al Amri, Yahya, Coman, Brozovic, Gabriel, Mane, Felix, Ronaldo

Al Ettifaq muhtemel 11: Rodak, Al Olayan, Hindi, Calvo, Al Otaibi, Duda, Medran, Costa, Wijnaldum, Al Ghannam, Dembele

SUUDİ ARABİSTAN PRO LİGİ GÜNCEL PUAN TABLOSU

Ligde 28. hafta sonu itibarıyla zirve hattındaki son durum:

  1. Al-Nassr: 73 Puan
  2. Al-Hilal: 68 Puan
  3. Al-Ahli: 55 Puan

AL QADSIAH - AL SHABAB FC MAÇI CANLI ANLATIM İÇİN TIKLAYINIZ

ASpor CANLI YAYIN

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
