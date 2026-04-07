Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Tecrübeli orta saha Aaron Ramsey emekli oldu!

Galler milli takımının oyuncusu Aaron Ramsey, 35 yaşında futbolu bıraktı. Meksika Ligi'nde UNAM Pumas'ın formasını giyen yıldız oyuncu emekli olduğunu resmen duyurdu. İşte ayrıntılar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 07 Nisan 2026 Salı 16:20
Galli orta saha oyuncusu Aaron Ramsey, 35 yaşında profesyonel futbol kariyerini noktaladığını duyurdu. Ramsey, ABD merkezli Instagram şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, emeklilik kararının kolay olmadığını belirterek, "Uzun süre düşündükten sonra futbolu bırakmaya karar verdim." ifadesini kullandı.

Profesyonel kariyerine Cardiff City'de başlayan Ramsey, daha sonra Arsenal, Nottingham Forest, Juventus, Rangers, Nice ve Meksika'da UNAM Pumas'ın formasını giydi.

Ramsey, Juventus ile 2019-2020 sezonunda İtalya Serie A şampiyonluğu yaşamıştı.

