Tecrübeli orta saha Aaron Ramsey emekli oldu!

Galli orta saha oyuncusu Aaron Ramsey, 35 yaşında profesyonel futbol kariyerini noktaladığını duyurdu. Ramsey, ABD merkezli Instagram şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, emeklilik kararının kolay olmadığını belirterek, "Uzun süre düşündükten sonra futbolu bırakmaya karar verdim." ifadesini kullandı.

Profesyonel kariyerine Cardiff City'de başlayan Ramsey, daha sonra Arsenal, Nottingham Forest, Juventus, Rangers, Nice ve Meksika'da UNAM Pumas'ın formasını giydi.

Ramsey, Juventus ile 2019-2020 sezonunda İtalya Serie A şampiyonluğu yaşamıştı.