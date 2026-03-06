CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Al Khaleej-Al Hazm maçı izle: Saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Al Khaleej-Al Hazm maçı izle: Saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Suudi Arabistan Pro Lig’de 25. haftanın açılış maçlarından birinde, 27 puanla 11. sırada yer alan Al Khaleej, sahasında 28 puanla bir basamak üzerinde bulunan Al Hazm’ı konuk ediyor. Ligin ilk yarısında oynanan gollü mücadeleyi deplasmanda 4-1 kazanarak moral bulan Al Khaleej, taraftarı önünde bu başarısını tekrarlayıp rakibini geride bırakmak istiyor. Konuk ekip Al Hazm ise son haftalardaki dirençli oyununu sahaya yansıtarak deplasmanda puan alıp orta sıralardaki yerini sağlamlaştırmanın hesaplarını yapıyor. Peki Al Khaleej-Al Hazm maçı ne zaman ve saat kaçta, hangi kanalda?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mart 2026 Cuma 11:13
Al Khaleej-Al Hazm maçı izle: Saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Al Khaleej-Al Hazm maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Prince Nayef bin Abdulaziz Stadyumu'ndaki bu zorlu mücadelede her iki ekip de galibiyet hedefliyor. Ev sahibi Al Khaleej, son haftalarda yaşadığı puan kayıplarını bu maçla telafi etmek isterken, özellikle hücum hattındaki etkili isimlerine güveniyor. Konuk ekip Al Hazm cephesinde ise savunma güvenliği ve hızlı hücumlar ön planda olacak. Ligin bu döneminde alınacak her puanın sıralama açısından hayati önem taşıdığı Suudi Arabistan'da, futbolseverleri temposu yüksek bir mücadele bekliyor. İşte heyecan dolu Al Khaleej-Al Hazm randevusuna dair tüm detaylar...

AL KHALEEJ-AL HAZM MAÇI NE ZAMAN?

Suudi Arabistan Pro Lig'in 25. haftasındaki Al Khaleej-Al Hazm maçı, 6 Mart Cuma günü oynanacak.

AL KHALEEJ-AL HAZM MAÇI SAAT KAÇTA?

Al Khaleej-Al Hazm maçı, Türkiye saati ile 22.00'de start alacak.

AL KHALEEJ-AL HAZM MAÇI HANGİ KANALDA?

Suudi Arabistan Pro Lig'de puan tablosunu yeniden yazabilecek nitelikteki Al Khaleej-Al Hazm maçının Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.

