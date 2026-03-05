CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
CANLI İZLE | Sipay Bodrum FK-Alagöz Holding Iğdır FK maç saati ve kanalı!

CANLI İZLE | Sipay Bodrum FK-Alagöz Holding Iğdır FK maç saati ve kanalı!

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu’nda heyecan, grup aşamasının son maçlarıyla zirveye taşınıyor. Grupta oynadığı 3 maçta puanla tanışamayan ve son sıradaki Antalyaspor'un bir sıra üzerinde yer alan Sipay Bodrum FK, sahasında 4 puanlı Alagöz Holding Iğdır FK’yı konuk ediyor. Teknik direktör Kenan Koçak yönetimindeki Iğdır temsilcisi, bu zorlu deplasmandan galibiyetle ayrılarak diğer maçların sonuçlarına göre en iyi üçüncüler arasına girip çeyrek final biletini kapmayı hedeflerken; henüz puanı bulunmayan yeşil-beyazlı Bodrum FK, taraftarı önünde ilk galibiyetini alarak kupaya moralli veda etmek istiyor. Peki Sipay Bodrum FK-Alagöz Holding Iğdır FK maçı ne zaman ve saat kaçta, hangi kanalda?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mart 2026 Perşembe 10:49
CANLI İZLE | Sipay Bodrum FK-Alagöz Holding Iğdır FK maç saati ve kanalı!

Sipay Bodrum FK-Alagöz Holding Iğdır FK maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Bodrum İlçe Stadyumu'ndaki kritik mücadele için nefesler tutuldu. Ev sahibi Bodrum FK, grupta şimdiye kadar Gençlerbirliği, Konyaspor ve Samsunspor'a mağlup olarak tur şansını yitirse de, ligdeki mücadelesi öncesi bu maçı bir moral fırsatı olarak görüyor. Teknik heyetin rotasyon ağırlıklı bir kadroyla genç oyunculara şans vermesi bekleniyor. Konuk ekip Iğdır FK cephesinde ise tüm hesaplar tur üzerine kurulu. Grupta topladığı 4 puanla takibini sürdüren Iğdır ekibi, kazanması ve rakiplerinin puan kaybetmesi durumunda tarihi bir başarıya imza atarak adını son 8 takım arasına yazdırabilir. Bodrum'un rüzgarlı havasında taktiksel disiplinin ön planda olacağı bu 90 dakikada, Iğdır FK'nın hücum hattındaki kararlılığı maçın kaderini tayin edecek. İşte B Grubu'ndaki bu kritik eşleşmeye dair tüm detaylar...

Sipay Bodrum FK-Alagöz Holding Iğdır FK MAÇI NE ZAMAN?

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 4. haftası kapsamında oynanacak Sipay Bodrum FK-Alagöz Holding Iğdır FK mücadelesi, 5 Mart 2026 Perşembe günü oynanacak.

Sipay Bodrum FK-Alagöz Holding Iğdır FK MAÇI SAAT KAÇTA?

Bodrum için veda, Iğdır için ise 'tamam mı devam mı' niteliği taşıyan kritik karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak. Mücadeleyi tecrübeli hakem Ömer Faruk Turtay yönetecek.

Sipay Bodrum FK-Alagöz Holding Iğdır FK MAÇI CANLI İZLE | A2

Sipay Bodrum FK-Alagöz Holding Iğdır FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Turkuvaz Medya Grubu'nun yayıncılığını üstlendiği Türkiye Kupası kapsamında oynanacak zorlu randevu, Türkiye'de canlı olarak A2 TV ekranlarından canlı ve şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak.

Sipay Bodrum FK-Alagöz Holding Iğdır FK MAÇ KÜNYESİ

Tarih: 5 Mart Perşembe

Saat: 20.30

Stat: Bodrum İlçe Stadyumu (Muğla)

Kanal: A2 TV

Orta Hakem: Ömer Faruk Turtay

1. Yardımcı Hakem: Esra Arıkboğa

2. Yardımcı Hakem: Azad İlhan

Dördüncü Hakem: Erdem Temel

AHaber CANLI YAYIN

G.Saray'a çifte müjde!
G.Saray'ı heyecanlandıran haber! Fofana...
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in yıldızları Eren Ören ve Türkü Su Demirel anlattı: Yakınlık kurabileceğimizi ilk tanışmamızda hissettik!
İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı Kazım Garibabadi A Haber'de açıkladı: Türkiye'yi hedef almamız için bir sebep yok
