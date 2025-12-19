Yıldız parlıyor

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Serie A devi Juventus'un formasını giyen milli futbolcumuz Kenan Yıldız, taraftarların oylarıyla kasım ayının en değerli oyuncusu (MVP) seçildi. İtalyan kulübünden yapılan açıklamada, başarılı genç oyuncunun kasım ayında 2'si Şampiyonlar Ligi'nde, 3'ü İtalya Serie A'da olmak üzere 5 maç oynadığı belirtilerek "Kenan 2 gol atıp, 1 asist yaptı.

DEVLERİN RADARINDA

Norveç'te Lois Openda'nın golüne asist yaparak Bodo/Glimt karşısında alınan galibiyette ve 2 gol attığı Cagliari zaferinde de önemli rol oynadı" ifadeleri kullanıldı. Bu sezon Juventus'ta 21 maça çıkan 20 yaşındaki yıldız, 6 gole imzasını attı. Arsenal ve Real Madrid gibi devlerin radarındaki Kenan'ın sözleşmesi 2029'da sona erecek.