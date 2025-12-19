CANLI SKOR ANA SAYFA
Yıldız parlıyor

Juventus formasıyla bu sezon 6 kez ağları sallayan milli futbolcumuz Kenan taraftarların oylarıyla kasım ayının en değerli oyuncusu seçildi

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 19 Aralık 2025 Cuma 06:50
Serie A devi Juventus'un formasını giyen milli futbolcumuz Kenan Yıldız, taraftarların oylarıyla kasım ayının en değerli oyuncusu (MVP) seçildi. İtalyan kulübünden yapılan açıklamada, başarılı genç oyuncunun kasım ayında 2'si Şampiyonlar Ligi'nde, 3'ü İtalya Serie A'da olmak üzere 5 maç oynadığı belirtilerek "Kenan 2 gol atıp, 1 asist yaptı.

DEVLERİN RADARINDA

Norveç'te Lois Openda'nın golüne asist yaparak Bodo/Glimt karşısında alınan galibiyette ve 2 gol attığı Cagliari zaferinde de önemli rol oynadı" ifadeleri kullanıldı. Bu sezon Juventus'ta 21 maça çıkan 20 yaşındaki yıldız, 6 gole imzasını attı. Arsenal ve Real Madrid gibi devlerin radarındaki Kenan'ın sözleşmesi 2029'da sona erecek.

