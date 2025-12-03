Beyoğlu Yeni Çarşı Spor-Göztepe MAÇI ŞİFRESİZ İZLE | Hangi kanalda?

Beyoğlu Yeni Çarşı Spor-Göztepe maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turu, Beyoğlu Yeni Çarşı Spor ile Göztepe'yi karşı karşıya getirerek futbolseverlere heyecan dolu bir mücadele sunacak. Süper Lig'de başarılı bir sezon geçiren Stanimir Stoilov yönetimindeki Göztepe, kupada da gruplara kalmak için sahada olacak. Sarı-kırmızılı ekip, zorlu deplasmanda hata yapmadan galip gelmeyi ve sürprizlere izin vermemeyi hedefliyor. Öte yandan 2. Lig temsilcisi Beyoğlu Yeni Çarşı Spor ise sürpriz bir sonuçla turu geçmek için tüm hazırlıklarını tamamladı. Peki, Beyoğlu Yeni Çarşı Spor-Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

BEYOĞLU YENİ ÇARŞI SPOR-GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda oynanacak Beyoğlu Yeni Çarşı Spor-Göztepe maçı 3 Aralık Çarşamba günü saat 18.00'de başlayacak.

BEYOĞLU YENİ ÇARŞI SPOR-GÖZTEPE MAÇI HANGİ KANALDA?

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak Beyoğlu Yeni Çarşı Spor-Göztepe maçı A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

BEYOĞLU YENİ ÇARŞI SPOR-GÖZTEPE MAÇI HAKEMİ

TFF, Beyoğlu Yeni Çarşı Spor-Göztepe maçı hakeminin Burak Olcar olduğunu açıkladı. Olcar'ın yardımcılıklarını Selahattin Altay ve Emrah Türkyılmaz yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise İbrahim Güner üstlenecek.