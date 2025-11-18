Ankaragücü Başkanı Nuri Muhammet Yaman'dan kararlılık mesajı!

MKE Ankaragücü Başkanı Nuri Muhammet Yaman, kulübün başarıya ulaşması için zaman ihtiyaç duyduklarını söyledi. Yaman, uzun bir süre gerekmese de barışının ancak birlik ve beraberlik içinde olunmasıyla münkün olacağını belirtti.

MKE Ankaragücü'nde başkanlığa yeni seçilen Nuri Muhammet Yaman, 18 Kasım'da Tandoğan Tesisleri'nde bir basın toplantısı düzenleyerek gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Başkan Yaman, göreve geldikleri ilk günden itibaren kulübü her anlamda ayağa kaldırmak için çalışacaklarını belirtti. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Başkan Yaman, Ankaragücü'nün köklü geçmişine yakışır bir şekilde yeniden yapılandırılacağını ifade etti. Tandoğan Tesisleri'nde yapılacak yenileme çalışmalarına da değinen Başkan Yaman, altyapının güçlendirileceğini, tesislerin modernize edilerek oyunculara daha iyi çalışma imkanı sağlanacağını söyledi. Taraftarlara da seslenen Yaman, Ankaragücü'nü layık olduğu yere tekrardan getireceklerini belirterek maddi manevi her anlamda destek beklediklerini ve Ankaragücü'nü üst sıralara çıkartmak için göreve geldiğini de ayrıca vurguladı.

"DEDİKODULARLA BU İŞ OLMAZ, İCRAATLE OLUR"

MKE Ankaragücü Başkanı Nuri Muhammet Yaman, göreve geldikleri andan itibaren birtakım kötü dedikodulara maruz kaldıklarını ama buna rağmen kulübün menfaati için ellerinden geleni yaptıklarını belirterek, "Zor bir dönemden geçiyoruz. Dedikodularla bu iş olmaz, icraatle olur. Biz icraat için buradayız. Başarılı olabilmek için zamana ihtiyaç var. Bu zaman da bizim için çok uzun bir zaman değil. Birlik ve beraberlik içerisinde olmak şartıyla çözülebilir. Bizim bir miktar borcumuz var ama içinden çıkabileceğimiz rakamlar. Desteklerinize ihtiyacımız var. 21 günde inanılmaz çalışmalar yaptık. İcraatlerimizle göstermek istiyoruz. Sporcularımıza, tesislerimize ve taraftarlarımıza sahip çıkmak zorundayız. İnce hesap edip sık dokuyoruz" diye konuştu.

Düzenlenen basın toplantısına Ankaragücü Başkanı Nuri Muhammet Yaman'ın yanı sıra başkan yardımcıları da katılım sağladı.