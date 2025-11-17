İspanya Teknik Direktörü Lusi de la Fuente: En iyi oyuncular sahada olacak

İspanya A Milli Takım'ı teknik direktörü Luis de la Fuente, Türkiye ile karşılaşacakları maçın öncesinde açıklamalarda bulundu.

İŞTE DE LA FUENTE'NİN AÇIKLAMALARI:

"Türkiye maçı öncesi tüm oyuncular uygun durumda. Şu anda herhangi bir sorun yok."

"Dünya Kupası'na gitmek istiyoruz. Taraftarımıza yönelik bir sorumluluğumuz da var. Hala kazanmak istiyorum ben. Bir rotasyon olmayacak. Çok üst seviye bir maç olacak."

"Daha yapacağımız çok iş var, geliştirmemiz gereken çok şey var. Daha iyisini de önümüzdeki günlerde göreceğiz."

"Dünya Kupası'na otoritemizi ortaya koymuş bir şekilde gitmek istiyoruz. Yenilmezlik serimizi 31 maça çıkarmak istiyoruz. Kazanmak istiyoruz. Tüm oyuncular uygun durumda. Gruptaki en önemli maça çıkacağız."

"Bu maçı kazanmak için en iyi ekibimizle çıkacağız. Çok önemli bir maç olarak görüyorum ben. Maçı kazanmak durumundayız."

"Bu maçı oynayabilecek en iyi oyuncular sahada olacak."

"Bu maçı kazanmak için en iyi ekibimizle sahaya çıkacağız. Çok önemli bir maç olarak görüyoruz. Maçı kazanmak durumundayız. Tüm oyuncularım oynamak istiyor. Oyuncularımın hepsi çok iyi bir kalite ve kapasiteye sahipler."