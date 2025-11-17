CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol İspanya Teknik Direktörü Lusi de la Fuente: En iyi oyuncular sahada olacak

İspanya Teknik Direktörü Lusi de la Fuente: En iyi oyuncular sahada olacak

A Milli Takımımız ile karşı karşıya gelecek İspanya'da teknik direktör Luis de la Fuente, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. İşte Fuente'nin sözleri...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 17 Kasım 2025 Pazartesi 14:46
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
İspanya Teknik Direktörü Lusi de la Fuente: En iyi oyuncular sahada olacak

İspanya A Milli Takım'ı teknik direktörü Luis de la Fuente, Türkiye ile karşılaşacakları maçın öncesinde açıklamalarda bulundu.

İŞTE DE LA FUENTE'NİN AÇIKLAMALARI:

"Türkiye maçı öncesi tüm oyuncular uygun durumda. Şu anda herhangi bir sorun yok."

"Dünya Kupası'na gitmek istiyoruz. Taraftarımıza yönelik bir sorumluluğumuz da var. Hala kazanmak istiyorum ben. Bir rotasyon olmayacak. Çok üst seviye bir maç olacak."

"Daha yapacağımız çok iş var, geliştirmemiz gereken çok şey var. Daha iyisini de önümüzdeki günlerde göreceğiz."

"Dünya Kupası'na otoritemizi ortaya koymuş bir şekilde gitmek istiyoruz. Yenilmezlik serimizi 31 maça çıkarmak istiyoruz. Kazanmak istiyoruz. Tüm oyuncular uygun durumda. Gruptaki en önemli maça çıkacağız."

"Bu maçı kazanmak için en iyi ekibimizle çıkacağız. Çok önemli bir maç olarak görüyorum ben. Maçı kazanmak durumundayız."

"Bu maçı oynayabilecek en iyi oyuncular sahada olacak."

"Bu maçı kazanmak için en iyi ekibimizle sahaya çıkacağız. Çok önemli bir maç olarak görüyoruz. Maçı kazanmak durumundayız. Tüm oyuncularım oynamak istiyor. Oyuncularımın hepsi çok iyi bir kalite ve kapasiteye sahipler."

İşte F.Bahçe'nin gündemindeki 4 yıldız!
İşte Cimbom'un Hakan teklifi!
DİĞER
TFF’den Kenan Yıldız talebine rest! Juventus’u geri çevirdi...
Merdan Yanardağ'dan "Gün" gibi yalan! Casusluğu savunayım dedi iyice battı: MI6'dan hem talimat hem para aldı
Galatasaray'a Nijeryalı stoper!
F.Bahçe'de yaprak dökümü! 3 isim ile yollar ayrılacak
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İşte F.Bahçe'nin gündemindeki 4 yıldız! İşte F.Bahçe'nin gündemindeki 4 yıldız! 14:56
Luis de la Fuente: Türkiye maçı... Luis de la Fuente: Türkiye maçı... 14:43
Galatasaray'a Nijeryalı stoper! Galatasaray'a Nijeryalı stoper! 14:31
İşte Cimbom'un Hakan teklifi! İşte Cimbom'un Hakan teklifi! 13:57
A Milli Takım'da 5 futbolcu İspanya maçında yok! A Milli Takım'da 5 futbolcu İspanya maçında yok! 13:14
F.Bahçe ve G.Saray'dan Sergen Yalçın mesajı F.Bahçe ve G.Saray'dan Sergen Yalçın mesajı 12:44
Daha Eski
Halil Umut Meler'e Avrupa'da kritik görev! Halil Umut Meler'e Avrupa'da kritik görev! 12:37
Buruk'tan Icardi'ye dev jest! Buruk'tan Icardi'ye dev jest! 12:05
Beşiktaş'tan Sergen Yalçın açıklaması! Beşiktaş'tan Sergen Yalçın açıklaması! 11:51
Çekya-Cebelitarık maçı ne zaman? Çekya-Cebelitarık maçı ne zaman? 11:50
Milli Takım kafilesine katılacak Milli Takım kafilesine katılacak 11:17
Göztepe iç saha performansıyla dikkat çekiyor! Göztepe iç saha performansıyla dikkat çekiyor! 11:07