11 Kasım Salı hangi maçlar var? Bugünkü maçlar saat kaçta ve hangi kanalda?

Sporseverler bugün hangi maçların olduğunu merak ediyorlar. Kulüpler milli araya girerken temsilcilerimizin Avrupa'da basketbol mücadeleleri oynanacak. Bu mücadelelerin bilgileri sporseverler tarafından merak ediliyor. Peki, 11 Kasım Salı hangi maçlar var? Bugünkü maçlar saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

11 KASIM SALI HANGİ MAÇLAR VAR

AVRUPA ŞAMPİYONLAR LİGİ KADINLAR

20.4 Roma-Valeranga

23.00 Lyon-Wolfsburg (TRT Spor)

23.00 Real Madrid-Paris FC

23.00 St. Pölten-Chelsea

AVRUPA EUROLEAGUE

19.00 Dubai-Kızılyıldız (S Sport)

22.00 Fenerbahçe Beko-M.Tel Aviv (S Sport)

22.05 H. Tel Aviv-Baskonia (S Sport Plus)

22.30 Partizan-Monaco (S Sport Plus)

22.30 Valencia-Real Madrid (S Sport Plus)

22.30 Virtus Bologna-Anadolu Efes (S Sport 2)

23.00 Paris Basket-Panathinaikos (S Sport Plus)

BKT EUROCUP

21.00 Aris-Bahçeşehir (TRT Spor Yıldız)

AVRUPA ŞAMPİYONLAR LİGİ

23.00 Tenerife-TOFAŞ (TRT Spor Yıldız)