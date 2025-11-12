CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Bugün maç var mı? 12 Kasım bugünkü maçlar listesi

Bugün maç var mı? 12 Kasım bugünkü maçlar listesi

Futbolseverler ekran başına! 12 Kasım Çarşamba gününde futbol heyecanı, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi ile devam ediyor. Milli aranın başlamasıyla birlikte ligler tatile girerken hafta boyunca Dünya Kupası 2026 Elemeleri oynanacak. 12 Kasım Çarşamba günü ise Bayern Münih, Arsenal, Barcelona, Atletico Madrid gibi güçlü takımların kadın futbol ekipleri sahaya çıkacak. İşte 12 Kasım bugünkü maçlar listesi ve yayın bilgileri...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2025 Çarşamba 07:43
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Bugün maç var mı? 12 Kasım bugünkü maçlar listesi

Bugünkü maçlar listesi ve yayın bilgileri, futbolseverler tarafından merak ediliyor. Milli ara döneminin başlamasıyla birlikte Perşembe gününden itibaren Dünya Kupası 2026 Elemeleri oynanacak. Türkiye'nin eleme maçı ise 15 Kasım Cumartesi günü. Millilerimiz, rakibi Bulgaristan ile Dünya Kupası elemelerinde kozlarını paylaşacak. Bursa'da oynanacak karşılaşmanın ardından 18 Kasım'da da İspanya'da deplasmana gidecek olan ay-yıldızlı ekip, ilk 4 maçında 9 puan toplamıştı. Bugün ise futbol heyecanı UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi ile sürüyor. İşte 12 Kasım Çarşamba günü oynanacak maçlar ve yayın bilgileri...

12 KASIM BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi

20:45 Bayern München - Arsenal (Disney+)

20:45 Barcelona - OH Leuven (Disney+)

23:00 Manchester United - PSG (Disney+)

23:00 Atletico Madrid - Juventus (Disney+)

23:00 Benfica - Twente (Disney+)

MİLLİ MAÇ TAKVİMİ

15 Kasım Cumartesi | 20.00 Türkiye - Bulgaristan

18 Kasım Salı | 22.45 İspanya - Türkiye

ASpor CANLI YAYIN

Okan Buruk'tan flaş Icardi kararı!
G.Saray'dan Pavlovic çıkarması!
DİĞER
Televizyonun efsane yüzüydü! 32 yaşında ortadan kayboldu, yıllar sonra ortaya çıktı! Tarık Tarcan’ın son hali şaşırttı!
CANLI ANLATIM | C130 kargo uçağımız Gürcistan'da düştü! Enkazda arama kurtarma ve kaza ekibi incelemelerine başladı
F.Bahçe'de Edson Alvarez pazarlığı!
G.Saray'dan Barış Alper kararı! Transferi...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Arda Güler'den esprili Dünya Kupası açıklaması! Arda Güler'den esprili Dünya Kupası açıklaması! 01:35
Arda Güler'den esprili Dünya Kupası açıklaması! Arda Güler'den esprili Dünya Kupası açıklaması! 01:34
Tofaş İspanya deplasmanında mağlup! Tofaş İspanya deplasmanında mağlup! 01:21
Tofaş İspanya deplasmanında mağlup! Tofaş İspanya deplasmanında mağlup! 01:21
Jasikevicius: Son 15 dakika felakettik Jasikevicius: Son 15 dakika felakettik 01:02
Jasikevicius: Son 15 dakika felakettik Jasikevicius: Son 15 dakika felakettik 01:02
Daha Eski
F.Bahçe Beko Almanya'da Maccabi'yi devirdi! F.Bahçe Beko Almanya'da Maccabi'yi devirdi! 00:38
Lewandowski’den ayrılık açıklaması! Lewandowski’den ayrılık açıklaması! 00:38
Okan Buruk'tan flaş Icardi kararı! Okan Buruk'tan flaş Icardi kararı! 00:38
A. Efes Bologna’da kayıp! A. Efes Bologna’da kayıp! 00:38
C. Ronaldo’dan emeklilik açıklaması! C. Ronaldo’dan emeklilik açıklaması! 00:38
Brezilyalı futbolcu Oscar hastaneye kaldırıldı! Brezilyalı futbolcu Oscar hastaneye kaldırıldı! 00:38