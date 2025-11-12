Bugün maç var mı? 12 Kasım bugünkü maçlar listesi

Bugünkü maçlar listesi ve yayın bilgileri, futbolseverler tarafından merak ediliyor. Milli ara döneminin başlamasıyla birlikte Perşembe gününden itibaren Dünya Kupası 2026 Elemeleri oynanacak. Türkiye'nin eleme maçı ise 15 Kasım Cumartesi günü. Millilerimiz, rakibi Bulgaristan ile Dünya Kupası elemelerinde kozlarını paylaşacak. Bursa'da oynanacak karşılaşmanın ardından 18 Kasım'da da İspanya'da deplasmana gidecek olan ay-yıldızlı ekip, ilk 4 maçında 9 puan toplamıştı. Bugün ise futbol heyecanı UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi ile sürüyor. İşte 12 Kasım Çarşamba günü oynanacak maçlar ve yayın bilgileri...

12 KASIM BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi

20:45 Bayern München - Arsenal (Disney+)

20:45 Barcelona - OH Leuven (Disney+)

23:00 Manchester United - PSG (Disney+)

23:00 Atletico Madrid - Juventus (Disney+)

23:00 Benfica - Twente (Disney+)

MİLLİ MAÇ TAKVİMİ

15 Kasım Cumartesi | 20.00 Türkiye - Bulgaristan

18 Kasım Salı | 22.45 İspanya - Türkiye